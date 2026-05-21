Распад Украины ничто не остановит - Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Сегодня Украина является деградирующем несостоявшимся государством, которое живет за счет внешнего финансирования. Но никакая помощь Запада не остановит ее системный распад. Об этом заявил председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он напомнил, что Украина живет за счет внешнего финансирования со стороны международных организаций в виде грантов, кредитов и прямой поддержки из средств ЕС, США, МВФ и Всемирного банка.Сейчас безвозвратно утеряны более 20% территории, которая досталась ей после распада СССР, а также половина населения: в 1991 году в Украине проживал 51,5 млн человек, сегодня порядка 23 – 18 млн, привел данные Медведев.Кроме того, Украина, по разным оценкам, утратила почти половину своего промышленного и свыше 20% аграрного потенциала. Только в 2022 году около 20% промышленных предприятий полностью остановили работу. На селе около 5–6 млн гектаров (20%) сельскохозяйственных угодий потеряны или выведены из оборота.Медведев также отметил, что деятельностью государства фактически руководят иностранные и международные должностные лица."Во главе этого несостоявшегося государства стоит больной наркотической зависимостью человек со всеми признаками распада личности. Его полномочия давно истекли. Он выстроил беспрецедентную систему хищения западной помощи на сотни миллиардов долларов", - добавил председатель Совета безопасности РФ.Ранее Дмитрий Медведев отмечал, что глава киевского режима Владимир Зеленский пока безальтернативен в глазах западных спонсоров украинского конфликта, замены для европейцев на данный момент нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия видит в Украине лабораторную мышь и сборочный цех – МедведевЯдерные поползновения Германии могут стать поводом для войны – заявление"Будет уничтожена": Медведев дал сигнал элитам Германии
