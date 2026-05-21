https://crimea.ria.ru/20260521/ranennogo-pri-chp-v-shkole-sevastopolya-rebenka-otpravyat-na-lechenie-v-moskvu-1156221988.html

Раненного при ЧП в школе Севастополя ребенка отправят на лечение в Москву

Раненного при ЧП в школе Севастополя ребенка отправят на лечение в Москву - РИА Новости Крым, 21.05.2026

Раненного при ЧП в школе Севастополя ребенка отправят на лечение в Москву

Пострадавшего при обрушении балкона в школе №13 в поселке Кача под Севастополем мальчика отправят на лечение в Москву. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T18:56

2026-05-21T18:56

2026-05-21T19:10

севастополь

чп в школе №13 севастополя

происшествия

михаил развожаев

новости севастополя

дети

школа

здравоохранение в россии

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156164043_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_8c69375b86bbe1decbb750838e34fd43.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Пострадавшего при обрушении балкона в школе №13 в поселке Кача под Севастополем мальчика отправят на лечение в Москву. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Остальные пострадавшие дети, по информации губернатора, остаются под наблюдением медиков в Севастополе. ЧП в школе №13ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в СК России.В среду число пострадавших увеличилось до 10 человек, в больницу обратилась еще одна девушка. Один из пострадавших при ЧП в школе Севастополя находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, сообщал ранее Развожаев.По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.Все новости по теме ЧП в школе - читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, чп в школе №13 севастополя, происшествия, михаил развожаев, новости севастополя, дети, школа, здравоохранение в россии, общество