Раненного при ЧП в школе Севастополя ребенка отправят на лечение в Москву

Пострадавшего при обрушении балкона в школе Севастополя отправят в Москву на лечение
18:56 21.05.2026 (обновлено: 19:10 21.05.2026)
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Пострадавшего при обрушении балкона в школе №13 в поселке Кача под Севастополем мальчика отправят на лечение в Москву. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Беспокойство вызывают двое ребятишек, которые пострадали больше всего с точки зрения именно угрозы жизни. Сейчас ситуация тяжелая, но стабильная. Принято решение, что одного мальчика мы будем все-таки отправлять в Москву, чтобы максимально оказать всю необходимую помощь для его стабилизации и последующего выздоровления", – сказал губернатор в эфире правительственного канала.
Остальные пострадавшие дети, по информации губернатора, остаются под наблюдением медиков в Севастополе.
"Сейчас вторая задача – это, чтобы произошедшее несчастье не повлияло на дальнейшие жизненные планы ребят… Договорились, что сейчас экзамены сдавать, очевидно, невозможно, поэтому по среднему баллу ребята получат аттестат, а дальше надо будет помочь им поступить в те вузы, в которые они планировали", – добавил он.
ЧП в школе №13
ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в СК России.
В среду число пострадавших увеличилось до 10 человек, в больницу обратилась еще одна девушка. Один из пострадавших при ЧП в школе Севастополя находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, сообщал ранее Развожаев.
По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.
Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.
