Работы Александра Федорчака представили на выставке в Симферополе

2026-05-21T15:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. На площадке Крымского академического театра им. М.Горького открылась посвященная погибшему военному корреспонденту выставка "Сердца, оставившие Свет. Военкор - Александр Федорчак".Выставка является началом цикла о Героях специальной военной операции "Сердца, оставившие Свет", проходящего в рамках Общероссийской историко-патриотической программы "Моя Страна. Мои Герои". Работы будут представлены в Симферополе ближайшие две недели, рассказал отец Александра Федорчака.Мероприятие призвано сохранить и донести до современников творческое наследие защитников Отечества, запечатленное в кадрах военкоров. Работы Александра Федорчака – не просто репортажи, а свидетельства эпохи и живые истории страны, отметила заместитель председателя Госсовета Республики Крым, председатель Комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко.Она добавила, выставка будет представлена и в других города крымского полуострова, в том числе и Севастополе.Александр Федорчак трагически погиб 24 марта 2025 года, исполняя свой служебный долг в зоне проведения специальной военной операции. Награжден Орденом Мужества, Орденом "За верность долгу", медалью "Доблесть и отвага". В июне Федорчаку посмертно присвоили звание "Почетный гражданин Нижнегорского района".

