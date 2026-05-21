Работы Александра Федорчака представили на выставке в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. На площадке Крымского академического театра им. М.Горького открылась посвященная погибшему военному корреспонденту выставка "Сердца, оставившие Свет. Военкор - Александр Федорчак".
Выставка является началом цикла о Героях специальной военной операции "Сердца, оставившие Свет", проходящего в рамках Общероссийской историко-патриотической программы "Моя Страна. Мои Герои". Работы будут представлены в Симферополе ближайшие две недели, рассказал отец Александра Федорчака.
"Нам очень приятно, что цикл выставок начинается именно с нашего сына Александра. Эти работы мы планируем также представить на двух площадках в Нижнегорске и в других городах", - поделился Сергей Федорчак.
Мероприятие призвано сохранить и донести до современников творческое наследие защитников Отечества, запечатленное в кадрах военкоров. Работы Александра Федорчака – не просто репортажи, а свидетельства эпохи и живые истории страны, отметила заместитель председателя Госсовета Республики Крым, председатель Комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко.
"Мы очень много говорим о Героях Великой Отечественной войны, о победителях. Но сегодня наши сверстники выполняют такую же миссию. Они честно несут звание наследника Великой Победы", - сказала Пономаренко.
Она добавила, выставка будет представлена и в других города крымского полуострова, в том числе и Севастополе.
Александр Федорчак трагически погиб 24 марта 2025 года, исполняя свой служебный долг в зоне проведения специальной военной операции. Награжден Орденом Мужества, Орденом "За верность долгу", медалью "Доблесть и отвага". В июне Федорчаку посмертно присвоили звание "Почетный гражданин Нижнегорского района".