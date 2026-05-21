Путин: ядерная триада – это гарант суверенитета Союзного государства - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Путин: ядерная триада – это гарант суверенитета Союзного государства
Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, учитывая рост напряженности в мире и появление новых угроз. Об... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T16:20
Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства – Путин

16:20 21.05.2026
 
© Министерство обороны РФ / Учения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, учитывая рост напряженности в мире и появление новых угроз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в четверг по видеоконференцсвязи проводят совместную тренировку ядерных сил.
"Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне", - приводит слова Путина агентство БЕЛТА.
21 мая в Минобороны России сообщили, что в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе совместных учений ядерных сил доставлены ядерные боеприпасы. Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" со специальными боеприпасами.
