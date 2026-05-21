Путин: ядерная триада – это гарант суверенитета Союзного государства
Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, учитывая рост напряженности в мире и появление новых угроз. Об... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T16:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, учитывая рост напряженности в мире и появление новых угроз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в четверг по видеоконференцсвязи проводят совместную тренировку ядерных сил.21 мая в Минобороны России сообщили, что в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе совместных учений ядерных сил доставлены ядерные боеприпасы. Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" со специальными боеприпасами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы для нанесения удара: что значат ядерные учения России и Белоруссии Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодкиВС РФ отработали приведение ядерных сил в высшую степень боеготовности
