Путин: ядерная триада – это гарант суверенитета Союзного государства

Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, учитывая рост напряженности в мире и появление новых угроз. Об...

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, учитывая рост напряженности в мире и появление новых угроз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в четверг по видеоконференцсвязи проводят совместную тренировку ядерных сил.21 мая в Минобороны России сообщили, что в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе совместных учений ядерных сил доставлены ядерные боеприпасы. Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" со специальными боеприпасами.

