Рейтинг@Mail.ru
Путин вручает государственные награды в Кремле - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260521/putin-vruchaet-gosudarstvennye-nagrady-v-kremle-1156217407.html
Путин вручает государственные награды в Кремле
Путин вручает государственные награды в Кремле - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Путин вручает государственные награды в Кремле
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле, среди награждаемых - герои специальной военной операции, космонавты-испытатели,... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T16:59
2026-05-21T16:59
награды
владимир путин (политик)
новости
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156217693_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_d966eab4d559e951ae48bcb35278c3f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле, среди награждаемых - герои специальной военной операции, космонавты-испытатели, деятели культуры, директора предприятий и другие, пишет РИА Новости.В числе награждаемых - Герои России подполковник Минобороны РФ Иван Берестовский, зампредседателя правительства ДНР Илья Емельянов, а также космонавты-испытатели отряда космонавтов НИИЦ имени Ю. А. Гагарина Александр Горбунов и Иван Вагнер и инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов НИИЦ имени Ю. А. Гагарина Алексей Овчинин.Георгиевских крестов первой степени удостоены командир разведывательного взвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны РФ Николай Куменов и командир танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка Минобороны РФ Евгений Рочев.Ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени получат Юрий Антонов, Надежда Бабкина и Константин Эрнст. Кроме того, орден будет вручен гендиректору завода "Купол" Фанилу Зиятдинову. Орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени президент вручит гендиректору НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Амирану Ревишвили, академику-секретарю отделения медицинских наук РАН Владимиру Стародубову, третьей степени - гендиректору АО "КомплексПром" Ринату Халикову.Орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени будут награждены Аскольд Запашный, директор НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца Владимир Нероев и директор института ядерных исследований Григорий Трубников.Награды Героев труда будут вручены гендиректору сельхозпредприятия "Хуторок" Федору Булдыжову, гендиректору центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорю Вильниту, гендиректору Общественного телевидения России Виталию Игнатенко, а также оператору машинного доения производственного сельхозкооператива Татьяне Кожевниковой и генеральному директору ООО "Авангард" Георгию Свиду.Награду Матери-героини получит многодетная мать Ольга Лобова, а Герой труда, президент НМИЦ эндокринологии Иван Дедов - орден святого апостола Андрея Первозванного. Ордена "За доблестный труд" получат машинист экскаватора Алексей Болбас и мастер коксоаглодоменного производства Сергей Хазов, орден Почета - машинист электропоезда Евгений Молчанов, орденов Дружбы удостоятся слесарь механосборочных работ Леонид Борцов, тракторист-машинист Петр Глиос, токарь Анатолий Горбунов, слесарь механосборочных работ Игорь Жуков, а также волонтер движения "Волонтеры Победы" Нина Свиридова и электрогазосварщик Виталий Туков.Орден Пирогова вручат директору НМИЦ ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Федору Лосеву, а знак отличия за наставничество - тренер-преподаватель спортшколы олимпийского резерва имени А. С. Рахлина Михаил Рахлин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260521/spasshie-lyudey-pri-pozhare-sotrudniki-mvd-poluchat-premiyu-imeni-keosayana-1156215338.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156217693_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da5a85422d0b972443b5a8a6caf0a860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
награды, владимир путин (политик), новости, россия
Путин вручает государственные награды в Кремле

Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле

16:59 21.05.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин вручил госнаграды участникам СВО
Президент Владимир Путин вручил госнаграды участникам СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле, среди награждаемых - герои специальной военной операции, космонавты-испытатели, деятели культуры, директора предприятий и другие, пишет РИА Новости.
В числе награждаемых - Герои России подполковник Минобороны РФ Иван Берестовский, зампредседателя правительства ДНР Илья Емельянов, а также космонавты-испытатели отряда космонавтов НИИЦ имени Ю. А. Гагарина Александр Горбунов и Иван Вагнер и инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов НИИЦ имени Ю. А. Гагарина Алексей Овчинин.
Георгиевских крестов первой степени удостоены командир разведывательного взвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны РФ Николай Куменов и командир танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка Минобороны РФ Евгений Рочев.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени получат Юрий Антонов, Надежда Бабкина и Константин Эрнст. Кроме того, орден будет вручен гендиректору завода "Купол" Фанилу Зиятдинову. Орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени президент вручит гендиректору НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Амирану Ревишвили, академику-секретарю отделения медицинских наук РАН Владимиру Стародубову, третьей степени - гендиректору АО "КомплексПром" Ринату Халикову.
Орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени будут награждены Аскольд Запашный, директор НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца Владимир Нероев и директор института ядерных исследований Григорий Трубников.
Награды Героев труда будут вручены гендиректору сельхозпредприятия "Хуторок" Федору Булдыжову, гендиректору центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорю Вильниту, гендиректору Общественного телевидения России Виталию Игнатенко, а также оператору машинного доения производственного сельхозкооператива Татьяне Кожевниковой и генеральному директору ООО "Авангард" Георгию Свиду.
Награду Матери-героини получит многодетная мать Ольга Лобова, а Герой труда, президент НМИЦ эндокринологии Иван Дедов - орден святого апостола Андрея Первозванного.
Ордена "За доблестный труд" получат машинист экскаватора Алексей Болбас и мастер коксоаглодоменного производства Сергей Хазов, орден Почета - машинист электропоезда Евгений Молчанов, орденов Дружбы удостоятся слесарь механосборочных работ Леонид Борцов, тракторист-машинист Петр Глиос, токарь Анатолий Горбунов, слесарь механосборочных работ Игорь Жуков, а также волонтер движения "Волонтеры Победы" Нина Свиридова и электрогазосварщик Виталий Туков.
Орден Пирогова вручат директору НМИЦ ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Федору Лосеву, а знак отличия за наставничество - тренер-преподаватель спортшколы олимпийского резерва имени А. С. Рахлина Михаил Рахлин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов спасли людей из горящего дома в Ханты-Мансийске
16:39
Спасшие людей при пожаре сотрудники МВД получат премию имени Кеосаяна
 
НаградыВладимир Путин (политик)НовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:54Шпионка Киева получила 15 лет колонии за передачу данных СБУ
17:46ВСУ атаковали тепловоз в Брянской области – погибли три человека
17:39Летом – к морю: в Крыму лагеря ждут детей
17:31РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – Путин
17:27Лукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на Украине
17:20Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений – Путин
17:11Ядерные учения: армия России выполнила практические пуски ракет
16:59Путин вручает государственные награды в Кремле
16:39Спасшие людей при пожаре сотрудники МВД получат премию имени Кеосаяна
16:25В Севастополе предложение аренды жилья выросло на 49%
16:20Путин: ядерная триада – это гарант суверенитета Союзного государства
16:15Два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ по Брянской области
16:10При атаке ВСУ на Сызрань разрушены два дома
16:01Крымчан предупредили о возможных перебоях со светом из-за непогоды
15:50Работы Александра Федорчака представили на выставке в Симферополе
15:45Севастопольцы сэкономили более 2,5 млн рублей на проезде в транспорте
15:37Путин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил
15:34Симферополь "ушел" под воду
15:23Что дает российской армии освобождение Шестеровки на Харьковщине
15:1816 детей заболели в башкирском лагере – проводится расследование
Лента новостейМолния