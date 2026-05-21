Путин вручает государственные награды в Кремле

Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле, среди награждаемых - герои специальной военной операции, космонавты-испытатели,... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T16:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле, среди награждаемых - герои специальной военной операции, космонавты-испытатели, деятели культуры, директора предприятий и другие, пишет РИА Новости.В числе награждаемых - Герои России подполковник Минобороны РФ Иван Берестовский, зампредседателя правительства ДНР Илья Емельянов, а также космонавты-испытатели отряда космонавтов НИИЦ имени Ю. А. Гагарина Александр Горбунов и Иван Вагнер и инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов НИИЦ имени Ю. А. Гагарина Алексей Овчинин.Георгиевских крестов первой степени удостоены командир разведывательного взвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны РФ Николай Куменов и командир танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка Минобороны РФ Евгений Рочев.Ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени получат Юрий Антонов, Надежда Бабкина и Константин Эрнст. Кроме того, орден будет вручен гендиректору завода "Купол" Фанилу Зиятдинову. Орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени президент вручит гендиректору НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Амирану Ревишвили, академику-секретарю отделения медицинских наук РАН Владимиру Стародубову, третьей степени - гендиректору АО "КомплексПром" Ринату Халикову.Орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени будут награждены Аскольд Запашный, директор НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца Владимир Нероев и директор института ядерных исследований Григорий Трубников.Награды Героев труда будут вручены гендиректору сельхозпредприятия "Хуторок" Федору Булдыжову, гендиректору центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорю Вильниту, гендиректору Общественного телевидения России Виталию Игнатенко, а также оператору машинного доения производственного сельхозкооператива Татьяне Кожевниковой и генеральному директору ООО "Авангард" Георгию Свиду.Награду Матери-героини получит многодетная мать Ольга Лобова, а Герой труда, президент НМИЦ эндокринологии Иван Дедов - орден святого апостола Андрея Первозванного. Ордена "За доблестный труд" получат машинист экскаватора Алексей Болбас и мастер коксоаглодоменного производства Сергей Хазов, орден Почета - машинист электропоезда Евгений Молчанов, орденов Дружбы удостоятся слесарь механосборочных работ Леонид Борцов, тракторист-машинист Петр Глиос, токарь Анатолий Горбунов, слесарь механосборочных работ Игорь Жуков, а также волонтер движения "Волонтеры Победы" Нина Свиридова и электрогазосварщик Виталий Туков.Орден Пирогова вручат директору НМИЦ ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Федору Лосеву, а знак отличия за наставничество - тренер-преподаватель спортшколы олимпийского резерва имени А. С. Рахлина Михаил Рахлин.

