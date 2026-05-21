Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260521/putin-i-lukashenko-provodyat-sovmestnuyu-trenirovku-yadernykh-sil-1156212349.html
Путин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил
Путин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Путин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко связались по видеоконференцсвязи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T15:37
2026-05-21T15:37
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
россия
учения
новости
ядерное оружие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/08/1155875232_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_110ea4767cb473e07a54751dce8d8c75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко связались по видеоконференцсвязи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.Он подчеркнул, что Москва и Минск никому не угрожают, но демонстрируют готовность "защищать наше совместное Отечество от Бреста до Владивостока".21 мая в Минобороны России сообщили, что в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе совместных учений ядерных сил доставлены ядерные боеприпасы. Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" со специальными боеприпасамиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы для нанесения удара: что значат ядерные учения России и Белоруссии Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодкиВС РФ отработали приведение ядерных сил в высшую степень боеготовности
белоруссия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/08/1155875232_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_32e81bbff4d2f153f21607023fc6601a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, учения, новости, ядерное оружие
Путин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил

Путин и Лукашенко по ВКС проводят совместную тренировку ядерных сил

15:37 21.05.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко связались по видеоконференцсвязи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
"Действительно, это первая такая совместная тренировка. Но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы, министры обороны проводят ее ежеквартально. Но без нас (президентов – ред.). Мы с вами еще зимой обсуждали перспективу участия президентов", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что Москва и Минск никому не угрожают, но демонстрируют готовность "защищать наше совместное Отечество от Бреста до Владивостока".
21 мая в Минобороны России сообщили, что в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе совместных учений ядерных сил доставлены ядерные боеприпасы. Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" со специальными боеприпасами
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Готовы для нанесения удара: что значат ядерные учения России и Белоруссии
Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки
ВС РФ отработали приведение ядерных сил в высшую степень боеготовности
 
Владимир Путин (политик)Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияУченияНовостиЯдерное оружие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:50Работы Александра Федорчака представили на выставке в Симферополе
15:45Севастопольцы сэкономили более 2,5 млн рублей на проезде в транспорте
15:37Путин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил
15:34Симферополь "ушел" под воду
15:23Что дает российской армии освобождение Шестеровки на Харьковщине
15:1816 детей заболели в башкирском лагере – проводится расследование
15:08Часть Судака обесточена
14:59Полиция Крыма задержала в Саратове лжепродавца видеокарт
14:47ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Керчи
14:38Море у берегов Крыма прогрелось до 18 градусов
14:27Новости СВО: армия России продвигается по всей линии фронта
14:14В Кремле оценили риски с обеспечением топливом в России из-за ударов ВСУ
14:02Дорога для снабжения Запорожской АЭС и Энергодара заминирована ВСУ
13:47Поезд "Таврия" Мурманск – Севастополь начнет курсировать 21 мая
13:39Распад Украины ничто не остановит - Медведев
13:30Власти Риги лишили мандата депутата за защиту русских
13:18Шквальные ливни с грозами и градом накроют Крым
13:06В Севастополе по всему побережью будут слышны стрельба и взрывы
12:59Армия России разбила центр подготовки специалистов по БПЛА на Украине
12:51Обошлось без происшествий: как Симферополь встретил непогоду
Лента новостейМолния