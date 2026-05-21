Путин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил

2026-05-21T15:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко связались по видеоконференцсвязи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.Он подчеркнул, что Москва и Минск никому не угрожают, но демонстрируют готовность "защищать наше совместное Отечество от Бреста до Владивостока".21 мая в Минобороны России сообщили, что в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе совместных учений ядерных сил доставлены ядерные боеприпасы. Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" со специальными боеприпасамиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы для нанесения удара: что значат ядерные учения России и Белоруссии Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодкиВС РФ отработали приведение ядерных сил в высшую степень боеготовности

