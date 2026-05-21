При атаке ВСУ на Сызрань разрушены два дома
2026-05-21T16:10
Сызрань атаковали 15 беспилотников - разрушены два дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В четверг Сызрань атаковали 15 вражеских дронов. В ходе атаки пострадало два дома. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
21 мая в результате атаки украинских беспилотников на Сызрань погибли двое человек, есть раненные.
"Более 15 беспилотных летательных аппаратов было нацелено на территорию городского округа Сызрань. В пределах городского округа два дома было разрушено", - рассказал губернатор в своем канале в "МАКС".
По его словам, более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты. Погибли двое жителей – семья участника специальной военной операции.
"Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким. Эта потеря невосполнима", - отметил Федорищев.
С первых минут в округе был развернут оперативный штаб по ликвидации последствий. Все силы и средства были приведены в готовность. Сейчас проводится оценка ущерба.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".
Ранее в Минобороны РФ сообщили
, что над Крымом и другими регионами России минувшей ночью ликвидировали 121 беспилотник ВСУ.
