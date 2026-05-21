https://crimea.ria.ru/20260521/pri-atake-vsu-na-syzran-razrusheny-dva-doma-1156214597.html

При атаке ВСУ на Сызрань разрушены два дома

При атаке ВСУ на Сызрань разрушены два дома - РИА Новости Крым, 21.05.2026

При атаке ВСУ на Сызрань разрушены два дома

В четверг Сызрань атаковали 15 вражеских дронов. В ходе атаки пострадало два дома. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T16:10

2026-05-21T16:10

2026-05-21T16:10

новости

сызрань

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав федорищев

самарская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5bb4fa7bbf97e561e6fa67e764cfc52.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В четверг Сызрань атаковали 15 вражеских дронов. В ходе атаки пострадало два дома. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.21 мая в результате атаки украинских беспилотников на Сызрань погибли двое человек, есть раненные.По его словам, более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты. Погибли двое жителей – семья участника специальной военной операции."Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким. Эта потеря невосполнима", - отметил Федорищев.С первых минут в округе был развернут оперативный штаб по ликвидации последствий. Все силы и средства были приведены в готовность. Сейчас проводится оценка ущерба.Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Крымом и другими регионами России минувшей ночью ликвидировали 121 беспилотник ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:24 человека погибли за неделю в регионах России от ударов ВСУДрон ВСУ атаковал школу на Херсонщине – эвакуированы 123 ребенкаГород Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУ

сызрань

самарская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сызрань, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), вячеслав федорищев, самарская область