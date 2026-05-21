Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Праздник Вознесения Господня в 2026 году приходится на 21 мая. Это великий двунадесятый праздник, который православные христиане отмечают на сороковой день... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T06:02

религия

рпц (русская православная церковь)

православие

праздники и памятные даты

история

Праздник Вознесения Господня в 2026 году приходится на 21 мая. Это великий двунадесятый праздник, который православные христиане отмечают на сороковой день после Пасхи.В чем суть праздника Вознесение ГосподнеВ этот день верующие вспоминают евангельское событие: на сороковой день после Своего Воскресения Иисус Христос собирает учеников на горе Елеон, благословляет, обещает им снисхождение Духа Святого и возносится (поднимается) на Небо.Это событие описано в Евангелиях от Марка и Луки, и более подробно – в книге Деяний апостолов (часть Нового Завета).В первой главе книги Деяний говорится, что в момент благословения на Елеонской горе Христос начал отдаляться от учеников и подниматься ввысь, и затем скрылся в облаке. После чего ученикам явились “два мужа в белых одеждах” (на иконах Вознесения они изображены как два ангела) и сообщили о Втором пришествии Христа: “Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо” (Деяния апостолов, 1 глава, 11 стих).После Вознесения апостолы вернулись в Иерусалим. И через несколько дней совершилось сошествие на них Святого Духа. Это событие в церковном календаре вспоминается как День Святой Троицы или Пятидесятница (в 2025 году празднуется 8 июня).Под Небом христиане понимают мир духовный, в котором всегда пребывает Бог.Елеонская гора, с которой вознесся Господь, носит еще название Масличная и находится рядом со старым Иерусалимом.История установления праздникаНакануне вечером и в сам день Вознесения в православных храмах проходит праздничное богослужение.При этом отдельным торжеством Вознесение стало только в конце 4 века. До этого Вознесение и Пятидесятница были единым праздником. При этом Пятидесятница была целым периодом церковного календаря, а не одним днем. Когда День Святой Троицы стал самостоятельным праздником, отдельно стали отмечать и Вознесение.Двунадесятые праздники - двенадцать самых важных после Пасхи церковных дат, в которые вспоминаются события земной жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Эти праздники считаются великими и бывают непереходящие (фиксированная дата) и переходящие (когда дата меняется и зависит от указаний церковного календаря).Читайте также на РИА Новости Крым:Святитель Лука: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранительГеоргий Победоносец: след святого на крымской земле

