Рейтинг@Mail.ru
Православные христиане отмечают Вознесение Господне - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260521/pravoslavnye-khristiane-otmechayut-voznesenie-gospodne-1138067007.html
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане отмечают Вознесение Господне - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Праздник Вознесения Господня в 2026 году приходится на 21 мая. Это великий двунадесятый праздник, который православные христиане отмечают на сороковой день... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T06:02
2026-05-21T06:02
религия
рпц (русская православная церковь)
православие
праздники и памятные даты
история
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138022281_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_440f8b014bff317167a985c948a622c9.jpg
Праздник Вознесения Господня в 2026 году приходится на 21 мая. Это великий двунадесятый праздник, который православные христиане отмечают на сороковой день после Пасхи.В чем суть праздника Вознесение ГосподнеВ этот день верующие вспоминают евангельское событие: на сороковой день после Своего Воскресения Иисус Христос собирает учеников на горе Елеон, благословляет, обещает им снисхождение Духа Святого и возносится (поднимается) на Небо.Это событие описано в Евангелиях от Марка и Луки, и более подробно – в книге Деяний апостолов (часть Нового Завета).В первой главе книги Деяний говорится, что в момент благословения на Елеонской горе Христос начал отдаляться от учеников и подниматься ввысь, и затем скрылся в облаке. После чего ученикам явились “два мужа в белых одеждах” (на иконах Вознесения они изображены как два ангела) и сообщили о Втором пришествии Христа: “Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо” (Деяния апостолов, 1 глава, 11 стих).После Вознесения апостолы вернулись в Иерусалим. И через несколько дней совершилось сошествие на них Святого Духа. Это событие в церковном календаре вспоминается как День Святой Троицы или Пятидесятница (в 2025 году празднуется 8 июня).Под Небом христиане понимают мир духовный, в котором всегда пребывает Бог.Елеонская гора, с которой вознесся Господь, носит еще название Масличная и находится рядом со старым Иерусалимом.История установления праздникаНакануне вечером и в сам день Вознесения в православных храмах проходит праздничное богослужение.При этом отдельным торжеством Вознесение стало только в конце 4 века. До этого Вознесение и Пятидесятница были единым праздником. При этом Пятидесятница была целым периодом церковного календаря, а не одним днем. Когда День Святой Троицы стал самостоятельным праздником, отдельно стали отмечать и Вознесение.Двунадесятые праздники - двенадцать самых важных после Пасхи церковных дат, в которые вспоминаются события земной жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Эти праздники считаются великими и бывают непереходящие (фиксированная дата) и переходящие (когда дата меняется и зависит от указаний церковного календаря).Читайте также на РИА Новости Крым:Святитель Лука: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранительГеоргий Победоносец: след святого на крымской земле
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138022281_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_1caa9fdc986505652ac7a75b728d521e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, рпц (русская православная церковь), православие, праздники и памятные даты, история
Православные христиане отмечают Вознесение Господне

История и смысл праздника Вознесения Господня

06:02 21.05.2026
 
© РИА Новости КрымСвято-Троицкий женский монастырь в Симферополе
Свято-Троицкий женский монастырь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
Праздник Вознесения Господня в 2026 году приходится на 21 мая. Это великий двунадесятый праздник, который православные христиане отмечают на сороковой день после Пасхи.

В чем суть праздника Вознесение Господне

В этот день верующие вспоминают евангельское событие: на сороковой день после Своего Воскресения Иисус Христос собирает учеников на горе Елеон, благословляет, обещает им снисхождение Духа Святого и возносится (поднимается) на Небо.
Это событие описано в Евангелиях от Марка и Луки, и более подробно – в книге Деяний апостолов (часть Нового Завета).
В первой главе книги Деяний говорится, что в момент благословения на Елеонской горе Христос начал отдаляться от учеников и подниматься ввысь, и затем скрылся в облаке. После чего ученикам явились “два мужа в белых одеждах” (на иконах Вознесения они изображены как два ангела) и сообщили о Втором пришествии Христа: “Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо” (Деяния апостолов, 1 глава, 11 стих).
После Вознесения апостолы вернулись в Иерусалим. И через несколько дней совершилось сошествие на них Святого Духа. Это событие в церковном календаре вспоминается как День Святой Троицы или Пятидесятница (в 2025 году празднуется 8 июня).
Под Небом христиане понимают мир духовный, в котором всегда пребывает Бог.
Елеонская гора, с которой вознесся Господь, носит еще название Масличная и находится рядом со старым Иерусалимом.

История установления праздника

Накануне вечером и в сам день Вознесения в православных храмах проходит праздничное богослужение.
При этом отдельным торжеством Вознесение стало только в конце 4 века. До этого Вознесение и Пятидесятница были единым праздником. При этом Пятидесятница была целым периодом церковного календаря, а не одним днем. Когда День Святой Троицы стал самостоятельным праздником, отдельно стали отмечать и Вознесение.
Двунадесятые праздники - двенадцать самых важных после Пасхи церковных дат, в которые вспоминаются события земной жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Эти праздники считаются великими и бывают непереходящие (фиксированная дата) и переходящие (когда дата меняется и зависит от указаний церковного календаря).
Читайте также на РИА Новости Крым:
Святитель Лука: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"
Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранитель
Георгий Победоносец: след святого на крымской земле
 
РелигияРПЦ (Русская православная церковь)ПравославиеПраздники и памятные датыИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:02Православные христиане отмечают Вознесение Господне
00:18В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
00:01Грозы и шквалы: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 21 мая
23:57В Крыму работает ПВО
23:25В Севастополе закрыли рейд
22:48Обрушение балкона в школе Севастополя и визит Путина в Китай – главное
22:07В Крыму снимут новый фильм про человека-амфибию
21:42Новый маршрут запустили между Симферополем и Форосом
21:12Как мошенники обманывают школьников перед ОГЭ и ЕГЭ
20:45Какие специальности в колледжах выбирают выпускники в Крыму
20:22В России с начала года клещи покусали 284 тысячи человек
20:02Резкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнее
19:49В Симферополе продлили перекрытие нескольких улиц на три недели
19:39Белорусские военные отработали получение боеприпасов для "Искандер-М"
19:26Протокол "смерть монарха": в Британии компьютерная ошибка похоронила Карла III
19:18Подрядчик должен ускорить реконструкцию набережной Коктебеля - Гоцанюк
19:09Отравление россиян в отеле Египта - Роспотребнадзор проверяет ситуацию
18:59В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом году
18:47На Кубани усилят безопасность в отелях и на транспорте
Лента новостейМолния