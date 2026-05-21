Полиция Крыма задержала в Саратове лжепродавца видеокарт
2026-05-21T14:59
мошенничество
мвд по республике крым
саратов
закон и право
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Крымские полицейские вычислили и задержали в Саратове лжепродавца видеокарт, который обманул два десятка россиян на 1 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РК.
По данным полиции, мужчина приобретал по заниженным ценам недорогие комплектующие и аксессуары для компьютерной техники и перепродавал их через свой аккаунт на популярной торговой площадке.
"Поначалу он сознательно создавал видимость добросовестного продавца с целью собрать наибольшее количество хороших отзывов и достичь положительной репутации. Впоследствии разместил заведомо ложную информацию о продаже видеокарт", – сообщили в ведомстве.
Получив оплату от покупателей, 37-летний житель Саратова прекращал с ними общение, так и не предоставив устройства.
Как было установлено, в январе 2026 года злоумышленник обманул 31-летнего жителя Евпатории, который перевел ему 20 тысяч рублей за видеокарту из Китая, после чего мошенником заинтересовалась полиция Крыма.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Задержание провели сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РК совместно с коллегами из ОМВД России "Евпаторийский".
При обыске в квартире мужчины обнаружили и изъяли банковские карты и два мобильных телефона.
"Была установлена причастность фигуранта еще к 18 аналогичным эпизодам преступной деятельности, от которых пострадали жители разных регионов нашей страны. Общая сумма причиненного всем потерпевшим ущерба превысила один миллион рублей", – отметили в МВД Крыма.
Там уточнили, что после задержания аферист возместил пострадавшим материальный ущерб в полном объеме.
Ранее сообщалось
, что за минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП".
