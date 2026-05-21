Полиция Крыма задержала в Саратове лжепродавца видеокарт

2026-05-21T14:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Крымские полицейские вычислили и задержали в Саратове лжепродавца видеокарт, который обманул два десятка россиян на 1 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РК. По данным полиции, мужчина приобретал по заниженным ценам недорогие комплектующие и аксессуары для компьютерной техники и перепродавал их через свой аккаунт на популярной торговой площадке. Получив оплату от покупателей, 37-летний житель Саратова прекращал с ними общение, так и не предоставив устройства. Как было установлено, в январе 2026 года злоумышленник обманул 31-летнего жителя Евпатории, который перевел ему 20 тысяч рублей за видеокарту из Китая, после чего мошенником заинтересовалась полиция Крыма. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Задержание провели сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РК совместно с коллегами из ОМВД России "Евпаторийский". При обыске в квартире мужчины обнаружили и изъяли банковские карты и два мобильных телефона. Там уточнили, что после задержания аферист возместил пострадавшим материальный ущерб в полном объеме. Ранее сообщалось, что за минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП".

