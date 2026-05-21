Поезд "Таврия" Мурманск – Севастополь начнет курсировать 21 мая
2026-05-21T13:47
21 мая начнет курсировать поезд "Таврия" Мурманск – Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В четверг, 21 мая, в первый в 2026 году рейс отправится поезд "Таврия" №183/184 Мурманск – Севастополь. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
"Маршрут поезда самый длинный из маршрутов "Таврии". Он соединяет 11 региональных центров, проходит 4610 км по территории 15 субъектов и делает остановки на 62 станциях, позволяя пассажирам из максимального количества населенных пунктов добраться до Крыма", – говорится в сообщении.
Из Мурманска состав отправится в 23:10. Поезд проследует через Вологду, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород, Саранск, Пензу, Ростов-на-Дону и Тамань. На станции Обозерская (22 мая в 19:39) к нему присоединятся вагоны беспересадочного сообщения Архангельск – Севастополь.
В компании уточнили, что поезд "Таврия" №183/184 будет ходить раз в неделю, отправляясь из Мурманска по четвергам, из Архангельска по пятницам, и прибывать в Севастополь в 18:25.
Из Севастополя поезд будет уходить по понедельникам в 00:15 и прибывать в Мурманск по четвергам в 15:14.
Ранее сообщалось, что РЖД на летний сезон перевозок предоставят 62 миллиона мест для пассажиров поездов дальнего следования, в том числе крымского направления.
