https://crimea.ria.ru/20260521/poezd-tavriya-murmansk--sevastopol-nachnet-kursirovat-21-maya-1156200969.html

Поезд "Таврия" Мурманск – Севастополь начнет курсировать 21 мая

Поезд "Таврия" Мурманск – Севастополь начнет курсировать 21 мая - РИА Новости Крым, 21.05.2026

Поезд "Таврия" Мурманск – Севастополь начнет курсировать 21 мая

В четверг, 21 мая, в первый в 2026 году рейс отправится поезд "Таврия" №183/184 Мурманск – Севастополь. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T13:47

2026-05-21T13:47

2026-05-21T13:47

поезд "таврия"

гранд сервис экспресс

железная дорога

мурманск

севастополь

логистика

поезд

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/13/1155320897_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_0933c5f325edc11088b05a723451692d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В четверг, 21 мая, в первый в 2026 году рейс отправится поезд "Таврия" №183/184 Мурманск – Севастополь. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс". Из Мурманска состав отправится в 23:10. Поезд проследует через Вологду, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород, Саранск, Пензу, Ростов-на-Дону и Тамань. На станции Обозерская (22 мая в 19:39) к нему присоединятся вагоны беспересадочного сообщения Архангельск – Севастополь. В компании уточнили, что поезд "Таврия" №183/184 будет ходить раз в неделю, отправляясь из Мурманска по четвергам, из Архангельска по пятницам, и прибывать в Севастополь в 18:25. Из Севастополя поезд будет уходить по понедельникам в 00:15 и прибывать в Мурманск по четвергам в 15:14. Ранее сообщалось, что РЖД на летний сезон перевозок предоставят 62 миллиона мест для пассажиров поездов дальнего следования, в том числе крымского направления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские электрички переходят на летний график движенияРазделение потоков: как работает новая схема движения перед Крымским мостомПервый беспересадочный поезд соединил Владикавказ и Симферополь

мурманск

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд "таврия", гранд сервис экспресс, железная дорога, мурманск, севастополь, логистика, поезд, новости