Перевозчик возобновил продажу билетов на поезд Москва – Феодосия
2026-05-21T18:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Продажа билетов на поезд "Таврия" из Москвы в Феодосию возобновлена после корректировки расписания. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В Крым первый рейс отправится с Павелецкого вокзала Москвы 22 мая в 17:45. Состав проследует через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань, а в Феодосию пребудет через день в 8:30. Сейчас перевозчик работает над увеличением частоты курсирования поезда.С 21 в первый в 2026 году рейс отправится поезд "Таврия" №183/184 Мурманск – Севастополь.
