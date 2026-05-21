Перевозчик возобновил продажу билетов на поезд Москва – Феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Продажа билетов на поезд "Таврия" из Москвы в Феодосию возобновлена после корректировки расписания. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В Крым первый рейс отправится с Павелецкого вокзала Москвы 22 мая в 17:45. Состав проследует через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань, а в Феодосию пребудет через день в 8:30. Сейчас перевозчик работает над увеличением частоты курсирования поезда.С 21 в первый в 2026 году рейс отправится поезд "Таврия" №183/184 Мурманск – Севастополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество мест в поездах в Крым увеличатПоезда "Таврия" из Москвы в Евпаторию и Феодосию будут ходить чащеПервый беспересадочный поезд соединил Владикавказ и Симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Продажа билетов на поезд "Таврия" из Москвы в Феодосию возобновлена после корректировки расписания. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Мы возобновили продажи на некоторые ранее закрытые даты на поезд "Таврия" №463/464 сообщением Москва – Феодосия. Продажи были ограничены из-за корректировки расписания", – проинформировали в пресс-службе.
В Крым первый рейс отправится с Павелецкого вокзала Москвы 22 мая в 17:45. Состав проследует через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань, а в Феодосию пребудет через день в 8:30.
Сейчас перевозчик работает над увеличением частоты курсирования поезда.

"Альтернативный вариант добраться до Феодосии – с пересадкой на пригородный поезд или такси на станции Владиславовка, где останавливаются почти все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", – проинформировали в пресс-службе перевозчика.

С 21 в первый в 2026 году рейс отправится поезд "Таврия" №183/184 Мурманск – Севастополь.
