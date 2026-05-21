Обошлось без происшествий: как Симферополь встретил непогоду
В Крымской столице за последние сутки не возникло чрезвычайных происшествий, несмотря на объявленное на 20 мая штормовое предупреждение. Сейчас все городские... РИА Новости Крым, 21.05.2026
Обошлось без происшествий: как Симферополь встретил непогоду

Интенсивные ливни не вызвали в столице Крыма аварийных ситуаций - администрация

12:51 21.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Крымской столице за последние сутки не возникло чрезвычайных происшествий, несмотря на объявленное на 20 мая штормовое предупреждение. Сейчас все городские службы переведены в повышенный уровень готовности и держат ситуацию под контролем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главы администрации города Симферополя Александр Семенченко.
"Все службы были готовы, но, к счастью, за ночь каких-то происшествий у нас не случилось. Все в штатном режиме. Работаем, мониторим ситуацию. Все звонки принимает единая дежурная диспетчерская служба. За ночь звонков о выходе рек из русла или о поваленных деревьях не поступало", - подтвердил он.
Как только погода наладится, добавил собеседник, в Симферополе продолжится подготовка к летнему сезону.
"Пылесосы у нас уже работают, когда погода позволяет. Пока дожди, понятно, что техника не выходит", - отметил зам главы администрации города.
Теплая, влажная погода благоприятствует усиленному росту травы, поэтому в приоритете – ее покос, поделился Александр Семенченко.
"Уборка городских улиц у нас тоже идет по графику. В летний сезон, когда будет жарко, основное внимание будем уделять поливу газонов и наших территорий. Ну и, конечно же, уборка днем, и ночью - механизированная техника и дворники будут работать в усиленном режиме", - подчеркнул он.
21 мая днем в Симферополе снова идет сильный ливень, ранее было объявлено штормовое предупреждение.
