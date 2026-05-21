Обошлось без происшествий: как Симферополь встретил непогоду

В Крымской столице за последние сутки не возникло чрезвычайных происшествий, несмотря на объявленное на 20 мая штормовое предупреждение. Сейчас все городские... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T12:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Крымской столице за последние сутки не возникло чрезвычайных происшествий, несмотря на объявленное на 20 мая штормовое предупреждение. Сейчас все городские службы переведены в повышенный уровень готовности и держат ситуацию под контролем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главы администрации города Симферополя Александр Семенченко.Как только погода наладится, добавил собеседник, в Симферополе продолжится подготовка к летнему сезону."Пылесосы у нас уже работают, когда погода позволяет. Пока дожди, понятно, что техника не выходит", - отметил зам главы администрации города.Теплая, влажная погода благоприятствует усиленному росту травы, поэтому в приоритете – ее покос, поделился Александр Семенченко."Уборка городских улиц у нас тоже идет по графику. В летний сезон, когда будет жарко, основное внимание будем уделять поливу газонов и наших территорий. Ну и, конечно же, уборка днем, и ночью - механизированная техника и дворники будут работать в усиленном режиме", - подчеркнул он.21 мая днем в Симферополе снова идет сильный ливень, ранее было объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Шторм с градом идет на Крым - объявлено экстренное предупреждениеГрозовые ливни надвигаются на Кубань - экстренное штормовое предупреждениеКраснодарский край оказался под градовой "бомбардировкой"

