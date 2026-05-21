Новости СВО: армия России продвигается по всей линии фронта

Армия России продвигается по всей линии боевого соприкосновения и уничтожает живую силу и технику ВСУ. За сутки Киев потерял более 1000 солдат. Об этом... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T14:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Армия России продвигается по всей линии боевого соприкосновения и уничтожает живую силу и технику ВСУ. За сутки Киев потерял более 1000 солдат. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской и Сумской областях. Потери ВСУ – 195 военнослужащих, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 190 боевиков, бронетранспортер М113 производства США, две бронированные машины, 24 автомобиля и орудие полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям и бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике, а также ликвидировали до 140 военных, четыре боевые бронированные машины производства США, 19 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Поразили живую силу и технику врага в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 боевиков, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Ликвидировали солдат и технику механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Киев более 340 военных, шесть боевых машин пехоты и шесть автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожено свыше 40 военнослужащих ВСУ, 18 автомобилей, две станции радиоэлектронной и две станции контрбатарейной борьбы.Также средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 516 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Также в Минобороны РФ сообщили об освобождении Шестеровки в Харьковской области.

