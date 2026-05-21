https://crimea.ria.ru/20260521/novosti-sevastopolya-odin-iz-ranennykh-pri-chp-v-shkole-detey-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-1156195623.html

Новости Севастополя: один из раненных при ЧП в школе детей в крайне тяжелом состоянии

Новости Севастополя: один из раненных при ЧП в школе детей в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 21.05.2026

Новости Севастополя: один из раненных при ЧП в школе детей в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших при ЧП в школе Севастополя находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T11:55

2026-05-21T11:55

2026-05-21T11:56

михаил развожаев

чп в школе №13 севастополя

происшествия

дети

новости севастополя

новости крыма

крым

севастополь

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156194123_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_529c39f265f60730b624b87795145e6f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Один из пострадавших при ЧП в школе Севастополя находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По информации завотделением анестезиологии и реанимации для детского населения городской больницы №5 Натальи Тищенко, всех детей после ЧП доставили в эту горбольницу.Двое из тех, кто находится в отделении травматологии, прооперированы, рассказал журналистам завотделением травматологии и ортопедии Артем Громов.ЧП в школе №13ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в СК России.По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.Все новости по теме ЧП в школе - читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, чп в школе №13 севастополя, происшествия, дети, новости севастополя, новости крыма, крым, севастополь