Новости Севастополя: один из раненных при ЧП в школе детей в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Новости Севастополя: один из раненных при ЧП в школе детей в крайне тяжелом состоянии
Один из пострадавших при ЧП в школе Севастополя находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Новости Севастополя: один из раненных при ЧП в школе детей в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших при ЧП в школе Севастополя находится в крайне тяжелом состоянии

11:55 21.05.2026 (обновлено: 11:56 21.05.2026)
 
© РИА Новости КрымГородская больница №5 города Севастополя
Городская больница №5 города Севастополя - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Один из пострадавших при ЧП в школе Севастополя находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Юноша в крайне тяжелом состоянии, доктора борются за его жизнь", - сообщил он.

По информации завотделением анестезиологии и реанимации для детского населения городской больницы №5 Натальи Тищенко, всех детей после ЧП доставили в эту горбольницу.
"Дети были распределены на этапе приемного отделения, своевременно обследованы в полном объеме. Всем проведены полные обследования в режиме политравмы. Два ребенка были оценены как "тяжелые", и они госпитализированы в отделение реанимации. Остальные дети распределены по отделениям хирургии и травматологии", - рассказала она.
Двое из тех, кто находится в отделении травматологии, прооперированы, рассказал журналистам завотделением травматологии и ортопедии Артем Громов.

"Учитывая колоссальный опыт при массовом поступлении пациентов, вчера все бригады отработали на отлично. Пятеро детей госпитализированы в отделение травматологии и ортопедии. Двое из них прооперированы и находятся сейчас в состоянии средней степени тяжести", - добавил Громов.

ЧП в школе №13

ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в СК России.
По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.
Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.
