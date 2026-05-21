https://crimea.ria.ru/20260521/naberezhnaya-koktebelya-gotova-na-86--minstroy-1156204761.html
Набережная Коктебеля готова на 86% – Минстрой
Набережная Коктебеля готова на 86% – Минстрой - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Набережная Коктебеля готова на 86% – Минстрой
Работы по реконструкции набережной в поселке Коктебель выполнены на 86%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Крыма. РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T19:36
2026-05-21T19:36
2026-05-21T19:36
набережная
реконструкция набережной в коктебеле
набережные крыма
коктебель
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156204259_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_73a0022e233e99e4318392c9cdf0b9ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Работы по реконструкции набережной в поселке Коктебель выполнены на 86%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Крыма. Там добавили, что строительство буны и противооползневых сооружений выполнено на 90%, отсыпка пляжа осуществлена на 82%, возведение подпорных стенок, пандусов и лестниц — на 88%. Кроме того, завершены фундаменты и основания трех общественных туалетов, ведется монтаж металлоконструкций для них. Установлены семь резервуаров локальных очистных сооружений. Генеральным подрядчиком выступает ООО "Интерстрой". Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на объект заявил, что подрядчик обязан максимально быстро завершить реконструкцию набережной в Коктебеле, для чего в кратчайшие сроки должен мобилизовать ресурсы и оптимизировать технологические процессы.В декабре 2025-го сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так ждали и которое задерживается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится ремонт разрушенного штормом участка набережной в Судаке Когда ротонда вернется на набережную АлуштыСтроители набережной курорта "Золотые пески России" опережают график
коктебель
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156204259_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2120dd22f2295a49e53af489d3c4f694.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
набережная, реконструкция набережной в коктебеле, набережные крыма, коктебель, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), крым, новости крыма
Набережная Коктебеля готова на 86% – Минстрой
Реконструкция набережной в Коктебеле выполнена на 86% – Минстрой
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Работы по реконструкции набережной в поселке Коктебель выполнены на 86%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Крыма.
"По состоянию на 20 мая 2026 года общестроительная готовность объекта оценивается в 86%. В полном объеме завершены монтаж металлоконструкций спасательного поста, устройство трех переходов через ручьи и монтаж глубоководного выпуска с рассеивающим оголовком", – заявили в министерстве.
Там добавили, что строительство буны и противооползневых сооружений выполнено на 90%, отсыпка пляжа осуществлена на 82%, возведение подпорных стенок, пандусов и лестниц — на 88%.
Кроме того, завершены фундаменты и основания трех общественных туалетов, ведется монтаж металлоконструкций для них. Установлены семь резервуаров локальных очистных сооружений.
"Понимая ожидания жителей, профильные ведомства выстроили прямое взаимодействие с подрядчиком. Ресурсы полностью мобилизованы, технологические цепочки оптимизированы", - отметил глава ведомства Эдуард Щеголев.
Генеральным подрядчиком выступает ООО "Интерстрой".
Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на объект заявил
, что подрядчик обязан максимально быстро завершить реконструкцию набережной в Коктебеле, для чего в кратчайшие сроки должен мобилизовать ресурсы и оптимизировать технологические процессы.
В декабре 2025-го сразу несколько обращений
поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так ждали и которое задерживается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: