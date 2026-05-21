Набережная Коктебеля готова на 86% – Минстрой
19:36 21.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Работы по реконструкции набережной в поселке Коктебель выполнены на 86%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Крыма.
"По состоянию на 20 мая 2026 года общестроительная готовность объекта оценивается в 86%. В полном объеме завершены монтаж металлоконструкций спасательного поста, устройство трех переходов через ручьи и монтаж глубоководного выпуска с рассеивающим оголовком", – заявили в министерстве.
Там добавили, что строительство буны и противооползневых сооружений выполнено на 90%, отсыпка пляжа осуществлена на 82%, возведение подпорных стенок, пандусов и лестниц — на 88%.
Кроме того, завершены фундаменты и основания трех общественных туалетов, ведется монтаж металлоконструкций для них. Установлены семь резервуаров локальных очистных сооружений.
"Понимая ожидания жителей, профильные ведомства выстроили прямое взаимодействие с подрядчиком. Ресурсы полностью мобилизованы, технологические цепочки оптимизированы", - отметил глава ведомства Эдуард Щеголев.
Генеральным подрядчиком выступает ООО "Интерстрой".
Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на объект заявил, что подрядчик обязан максимально быстро завершить реконструкцию набережной в Коктебеле, для чего в кратчайшие сроки должен мобилизовать ресурсы и оптимизировать технологические процессы.
В декабре 2025-го сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так ждали и которое задерживается.
