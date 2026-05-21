Набережная Коктебеля готова на 86% – Минстрой

Работы по реконструкции набережной в поселке Коктебель выполнены на 86%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Крыма.

2026-05-21T19:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Работы по реконструкции набережной в поселке Коктебель выполнены на 86%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Крыма. Там добавили, что строительство буны и противооползневых сооружений выполнено на 90%, отсыпка пляжа осуществлена на 82%, возведение подпорных стенок, пандусов и лестниц — на 88%. Кроме того, завершены фундаменты и основания трех общественных туалетов, ведется монтаж металлоконструкций для них. Установлены семь резервуаров локальных очистных сооружений. Генеральным подрядчиком выступает ООО "Интерстрой". Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на объект заявил, что подрядчик обязан максимально быстро завершить реконструкцию набережной в Коктебеле, для чего в кратчайшие сроки должен мобилизовать ресурсы и оптимизировать технологические процессы.В декабре 2025-го сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так ждали и которое задерживается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится ремонт разрушенного штормом участка набережной в Судаке Когда ротонда вернется на набережную АлуштыСтроители набережной курорта "Золотые пески России" опережают график

