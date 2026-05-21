Рейтинг@Mail.ru
На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260521/na-kubani-klonirovannaya-korova-vpervye-prinesla-potomstvo-1156190453.html
На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство
На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство - РИА Новости Крым, 21.05.2026
На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство
На Кубани клонированная корова по кличке Звездочка впервые родила теленка весом 39 кг. Об этом сообщили в группе компаний "Прогресс Агро", занимающейся... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T10:05
2026-05-21T10:05
краснодарский край
животные
животноводство
сельское хозяйство
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156190155_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_66f395bf0e22d087018eba1228a00ff3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. На Кубани клонированная корова по кличке Звездочка впервые родила теленка весом 39 кг. Об этом сообщили в группе компаний "Прогресс Агро", занимающейся селекцией и генетикой.Сам факт получения здорового потомства доказывает, что клоны способны к полноценной репродукции, отмечают специалисты.Телочку назвали Дарена. По словам ученых, беременность и роды Звездочки прошли без осложнений. Ветеринарам не пришлось прибегать к родовспоможению, что является редкостью для клонированных животных, склонных к крупноплодию.Теленок здоров, чувствует себя отлично, растет в том же темпе, что и его ровесники, и демонстрирует хорошие привесы. Ученые провели лабораторные исследования молока Звездочки и подтвердили, что оно соответствует высшему сорту и ничем не отличается по вкусу от обычного коровьего молока.Специалисты не только отработали технологию клонирования, получив осенью 2025 года еще двух телят, но и значительно продвинулись в решении проблемы крупноплодия. "Эти наработки позволят нам и дальше развивать собственную генетическую программу для улучшения качества стада", — отметил гендиректор компании Денис Серпицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156190155_285:0:2560:1706_1920x0_80_0_0_af89ad1047cab37e0b782942292664da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, животные, животноводство, сельское хозяйство, новости
На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство

На Кубани клонированная корова Звездочка впервые родила теленка

10:05 21.05.2026
 
© t.me/klonzvezdaКлонированная корова Звездочка
Клонированная корова Звездочка
© t.me/klonzvezda
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. На Кубани клонированная корова по кличке Звездочка впервые родила теленка весом 39 кг. Об этом сообщили в группе компаний "Прогресс Агро", занимающейся селекцией и генетикой.
Сам факт получения здорового потомства доказывает, что клоны способны к полноценной репродукции, отмечают специалисты.
Телочку назвали Дарена. По словам ученых, беременность и роды Звездочки прошли без осложнений. Ветеринарам не пришлось прибегать к родовспоможению, что является редкостью для клонированных животных, склонных к крупноплодию.
Теленок здоров, чувствует себя отлично, растет в том же темпе, что и его ровесники, и демонстрирует хорошие привесы. Ученые провели лабораторные исследования молока Звездочки и подтвердили, что оно соответствует высшему сорту и ничем не отличается по вкусу от обычного коровьего молока.
Специалисты не только отработали технологию клонирования, получив осенью 2025 года еще двух телят, но и значительно продвинулись в решении проблемы крупноплодия.
"Эти наработки позволят нам и дальше развивать собственную генетическую программу для улучшения качества стада", — отметил гендиректор компании Денис Серпицкий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Краснодарский крайЖивотныеЖивотноводствоСельское хозяйствоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Зеленский в своем цинизме превзошел даже путчистов 2014 года – Захарова
11:15Число пострадавших при ЧП в школе Севастополя выросло до 10
11:04ВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителей
10:55Три школьника получили ожоги из-за взрыва петарды в школе
10:47Крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
10:35В Севастополе ссора пьяной пары закончилась поножовщиной
10:20Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки
10:13Экс-генсек НАТО предрек альянсу гибель
10:05На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство
09:45Тайные покупатели проверяют рестораны и кафе Крыма
09:321 млрд предполагаемого ущерба: в Челябинской области накрыли ОПГ
09:25Город Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУ
09:11Ученые создали новое лекарство от рака груди
08:57В Лобне взорвался газ в многоэтажном доме – есть погибшие и пострадавшие
08:30Большая "перемога" на Кубе: что задумал Трамп и чем могут ответить с острова
08:11В Феодосии загорелся жилой дом
07:52ВСУ ударили по Сызрани – погибли и ранены люди
07:43121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
07:27Дальнобойный террор: Зеленский пытается сорвать выборы в России – мнение
07:11Крымский мост: оперативная обстановка
Лента новостейМолния