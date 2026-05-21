https://crimea.ria.ru/20260521/na-kubani-klonirovannaya-korova-vpervye-prinesla-potomstvo-1156190453.html

На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство

На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство - РИА Новости Крым, 21.05.2026

На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство

На Кубани клонированная корова по кличке Звездочка впервые родила теленка весом 39 кг. Об этом сообщили в группе компаний "Прогресс Агро", занимающейся... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T10:05

2026-05-21T10:05

2026-05-21T10:05

краснодарский край

животные

животноводство

сельское хозяйство

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156190155_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_66f395bf0e22d087018eba1228a00ff3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. На Кубани клонированная корова по кличке Звездочка впервые родила теленка весом 39 кг. Об этом сообщили в группе компаний "Прогресс Агро", занимающейся селекцией и генетикой.Сам факт получения здорового потомства доказывает, что клоны способны к полноценной репродукции, отмечают специалисты.Телочку назвали Дарена. По словам ученых, беременность и роды Звездочки прошли без осложнений. Ветеринарам не пришлось прибегать к родовспоможению, что является редкостью для клонированных животных, склонных к крупноплодию.Теленок здоров, чувствует себя отлично, растет в том же темпе, что и его ровесники, и демонстрирует хорошие привесы. Ученые провели лабораторные исследования молока Звездочки и подтвердили, что оно соответствует высшему сорту и ничем не отличается по вкусу от обычного коровьего молока.Специалисты не только отработали технологию клонирования, получив осенью 2025 года еще двух телят, но и значительно продвинулись в решении проблемы крупноплодия. "Эти наработки позволят нам и дальше развивать собственную генетическую программу для улучшения качества стада", — отметил гендиректор компании Денис Серпицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, животные, животноводство, сельское хозяйство, новости