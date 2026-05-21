На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство
На Кубани клонированная корова по кличке Звездочка впервые родила теленка весом 39 кг. Об этом сообщили в группе компаний "Прогресс Агро", занимающейся...
2026-05-21T10:05
краснодарский край, животные, животноводство, сельское хозяйство, новости
На Кубани клонированная корова Звездочка впервые родила теленка
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. На Кубани клонированная корова по кличке Звездочка впервые родила теленка весом 39 кг. Об этом сообщили в группе компаний "Прогресс Агро", занимающейся селекцией и генетикой.
Сам факт получения здорового потомства доказывает, что клоны способны к полноценной репродукции, отмечают специалисты.
Телочку назвали Дарена. По словам ученых, беременность и роды Звездочки прошли без осложнений. Ветеринарам не пришлось прибегать к родовспоможению, что является редкостью для клонированных животных, склонных к крупноплодию.
Теленок здоров, чувствует себя отлично, растет в том же темпе, что и его ровесники, и демонстрирует хорошие привесы. Ученые провели лабораторные исследования молока Звездочки и подтвердили, что оно соответствует высшему сорту и ничем не отличается по вкусу от обычного коровьего молока.
Специалисты не только отработали технологию клонирования, получив осенью 2025 года еще двух телят, но и значительно продвинулись в решении проблемы крупноплодия.
"Эти наработки позволят нам и дальше развивать собственную генетическую программу для улучшения качества стада", — отметил гендиректор компании Денис Серпицкий.
