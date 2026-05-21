На бухгалтерском слете в Крыму обсудили цифровизацию профессии

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Около 100 специалистов в сфере финансов со всего Крымского полуострова приняли участие в профессиональном слете бухгалтеров, сообщил управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров.
В ходе форума, организованного при поддержке Сбера, участники и эксперты обсудили такие актуальные вопросы как внедрение цифровых решений и автоматизация рутинных процессов в отрасли. Отдельный блок посвятили правовым проблемам — специалисты в области налогового законодательства разобрали вопрос, какие риски может нести дробление бизнеса, обсудили особенности применения 115-ФЗ и текущую практику налогового контроля.
"Сегодня происходит активная трансформация бизнеса — появляются новые возможности развития, внедряются новые технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Бухгалтерский слет стал важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли в 2026 году и новых цифровых решений для бухгалтеров, которые помогают не только повысить эффективность работы, но и снизить операционные риски. Такие мероприятия дают возможность профессиональному сообществу увидеть новые точки роста, найти единомышленников и поделиться лучшими практиками", - привели в Сбере слова Просвирова.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
