Море у берегов Крыма прогрелось до 18 градусов
Вода в Азовском море у побережья Крыма прогрелась до +18 градусов, в Черном море – до +17 градусов. Об этом сообщили в крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T14:38
14:38 21.05.2026
 
© Наталья ДремоваКараларские пляжи на Азовском море
Караларские пляжи на Азовском море
© Наталья Дремова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Вода в Азовском море у побережья Крыма прогрелась до +18 градусов, в Черном море – до +17 градусов. Об этом сообщили в крымском гидрометцентре.
По данным синоптиков, температура морской воды у берегов Евпатории и в Керченском проливе составляет 17 градусов тепла, в Севастополе – 16 градусов. В Алуште и Ялте море прогрелось до 14 градусов. Прохладнее всего вода в Феодосии – там Черное море прогрелось лишь до 12 градусов.
Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что сильная жара не прогнозируется на полуострове до конца мая.
До этого ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отметил, что температура морской воды у берегов крымского полуострова достигнет комфортных значений только с наступлением календарного лета.
