В Белоруссии развернули "Искандеры" с ядерными боеприпасами

Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе учений ядерных сил, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T06:57

россия

белоруссия

ядерное оружие

ядерное сдерживание

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе учений ядерных сил, сообщили в Минобороны России.Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" со специальными боеприпасами, также проинформировали в Минобороны России.В Белоруссии во взаимодействии с российской стороной начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия. Тренировка проводится в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов.

