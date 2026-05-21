В Белоруссии развернули "Искандеры" с ядерными боеприпасами

"Искандеры" с ядерными боеприпасами развернули на полевых пунктах в Белоруссии
06:57 21.05.2026 (обновлено: 07:01 21.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе учений ядерных сил, сообщили в Минобороны России.
"В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь", – цитирует РИА Новости сообщение российского военного ведомства.
Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" со специальными боеприпасами, также проинформировали в Минобороны России.
"Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков", – также говорится в сообщении МО РФ.
В Белоруссии во взаимодействии с российской стороной начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия. Тренировка проводится в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов.