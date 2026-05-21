Лукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на Украине - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Лукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на Украине
Лукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на Украине
2026-05-21T17:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Белоруссия не станет втягиваться в войну с Украиной без агрессии со стороны Киева. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, комментируя заявления и угрозы со стороны Владимира Зеленского на этот счет.При этом, если агрессия по отношению к Белоруссии будет совершена, страна будет вместе защищать Отечество "от Бреста до Владивостока, где расположены два государства", подчеркнул он. Президент также заявил, что открыт к диалогу с Зеленским если тот "хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то".Провокации в отношении Белоруссии со стороны Украины, которая является плацдармом Европы для войны с Россией и ее партнерами, неизбежны, комментировал ранее тему политолог, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сдали Западу территорию: почему Украина не смогла быть рядом с Россией по примеру БеларусиПутин: ядерная триада – это гарант суверенитета Союзного государстваПутин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил
17:27 21.05.2026
 
© БелтаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко на проведении совместной с Россией тренировки ядерных сил
Президент Беларуси Александр Лукашенко на проведении совместной с Россией тренировки ядерных сил
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Белоруссия не станет втягиваться в войну с Украиной без агрессии со стороны Киева. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, комментируя заявления и угрозы со стороны Владимира Зеленского на этот счет.
"Если мы будем втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае – если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной", – цитирует белорусского лидера агентство Белта.
При этом, если агрессия по отношению к Белоруссии будет совершена, страна будет вместе защищать Отечество "от Бреста до Владивостока, где расположены два государства", подчеркнул он. Президент также заявил, что открыт к диалогу с Зеленским если тот "хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то".
Провокации в отношении Белоруссии со стороны Украины, которая является плацдармом Европы для войны с Россией и ее партнерами, неизбежны, комментировал ранее тему политолог, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
