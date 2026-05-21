https://crimea.ria.ru/20260521/lukashenko-otvetil-na-vopros-ob-uchastii-belorussii-v-voyne-na-ukraine-1156219102.html

Лукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на Украине

Лукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на Украине - РИА Новости Крым, 21.05.2026

Лукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на Украине

Белоруссия не станет втягиваться в войну с Украиной без агрессии со стороны Киева. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, комментируя заявления и... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T17:27

2026-05-21T17:27

2026-05-21T17:27

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

украина

политика

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156218719_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8a758857dcca6f0baab0dff9c64a38a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Белоруссия не станет втягиваться в войну с Украиной без агрессии со стороны Киева. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, комментируя заявления и угрозы со стороны Владимира Зеленского на этот счет.При этом, если агрессия по отношению к Белоруссии будет совершена, страна будет вместе защищать Отечество "от Бреста до Владивостока, где расположены два государства", подчеркнул он. Президент также заявил, что открыт к диалогу с Зеленским если тот "хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то".Провокации в отношении Белоруссии со стороны Украины, которая является плацдармом Европы для войны с Россией и ее партнерами, неизбежны, комментировал ранее тему политолог, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сдали Западу территорию: почему Украина не смогла быть рядом с Россией по примеру БеларусиПутин: ядерная триада – это гарант суверенитета Союзного государстваПутин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил

белоруссия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, украина, политика, новости