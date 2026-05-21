Летом – к морю: в Крыму лагеря ждут детей
Детский оздоровительный лагерь "Дельфин", который находится в Песчаном Бахчисарайского района, уже готов к приему первой смены. Все отремонтировано, вымыто,... РИА Новости Крым, 21.05.2026
В Крыму в летних лагерях отдохнут и оздоровятся 200 тысяч детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым.
Детский оздоровительный лагерь "Дельфин", который находится в Песчаном Бахчисарайского района, уже готов к приему первой смены. Все отремонтировано, вымыто, покрашено, и даже застелены постели. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
рассказала управляющая государственного автономного учреждения "Солнечная Таврика" оздоровительно -спортивного комплекса "Дельфин" Лолита Маниленко.
В Крыму завершается подготовка детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Первые заезды стартуют с 1 июня, большинство учреждений уже на финальной стадии готовности.
"Мы полностью готовы к приему детишек. Покошена трава, выкрашены бордюры, стены, подготовлен номерной фонд, полностью перекрашены все спальные корпуса - фасад и внутри, вымыты стекла, застелены постели. Также подготовлен пляж, заменены пляжные навесы, лавки, сделана стяжка, сейчас рабочие заканчивают расстилать специальное зеленое покрытие, чтобы детям было комфортно отдыхать у моря", - рассказала Маниленко.
Кроме того, приведен в порядок медицинский пункт, закуплены необходимые лекарства, отремонтирована столовая, добавила управляющая.
По ее словам, детей ждут очень интересные смены. Так, один из заездов называется "История Государства Российского", другой будет посвящен военно-патриотической теме, истории Великой Отечественной войны и современным событиям, в том числе, Специальной военной операции. Также будет программа "Здоровым быть здорово", детей ждут кружки по интересам: танцы, рукоделие, гончарное дело и даже битвы хоров на берегу моря, уточнила она.
"На этой нашей территории за сезон будет оздоровлено 2400 человек. Крымские дети, дети из Луганской области и других регионов России здесь прекрасно отдыхают и находят друзей. Главное, чтобы погода и настроение были хорошими", - сказала Маниленко.
Безопасность отдыхающих обеспечена на высоте, заверила она. В лагере есть пирамидальная сигнализация, видеонаблюдение, работает противопожарная система и аварийное освещение. Кроме того, по приезду, на второй день, дети проходят тренировки, учат различные алгоритмы действий при нештатных ситуациях. Также в лагере несколько постов охраны, которая регулярно патрулирует территорию.
По информации профильного министерства, за период летних каникул в Крыму планируется оздоровить около 70 тысяч детей. Всего разными видами отдыха и оздоровления охватят около 200 тысяч ребят. Также крымские курорты примут больше тысячи детей из исторических регионов России.
Как рассказал журналистам заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Илья Донченко, оздоровительная кампания в регионе стартует уже со следующей недели, практически сразу после последнего звонка ряд детских лагерей дневного пребывания приступят к работе. Лагеря стационарного типа первые смены принимают уже 30 мая, утончил он.
"На сегодняшний день всего пару лагерей получили замечания, которые они должны устранить до следующей недели, какого-то колоссального срыва или рисков для проведения летней оздоровительной кампании 2026 года у нас на сегодня нет", - заверил он.
По словам Донченко, в этом году в Крыму будет открыто больше 400 лагерей. Из них 36 - загородного типа, 353 лагеря дневного пребывания, 30 лагерей труда и отдыха. Кроме того, в планах открыть первый палаточный лагерь, сказал он.
Вместе с тем, в этом году на базе детских лагерей установят шесть дополнительных модульных корпусов. Одна такая конструкция рассчитана на 50 детей. За всю летнюю кампанию 2026 года благодаря комфортабельным корпусам пройти оздоровление смогут еще 2500 ребят.
Ранее начальник управления допобразования, воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования республики Александра Шелухина сообщила, что в текущем году в Крыму планируется оздоровить
свыше 61 тысячи детей, живущих в республике. При этом за счет средств бюджета Республики Крым в текущем году планируют приобрести 17 200 путевок на 894 миллиона рублей.
Еще в марте власти Республики Крым утвердили план
мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2026 года. В преддверии нового сезона крымские пляжи проходят процедуру декларирования
. Объекты надзора уведомляют Государственную инспекцию МЧС России по Республике Крым о том, что с 1 июня они готовы работать.
