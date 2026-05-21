https://crimea.ria.ru/20260521/letom--k-moryu-v-krymu-lagerya-zhdut-detey-1156216979.html

Летом – к морю: в Крыму лагеря ждут детей

Летом – к морю: в Крыму лагеря ждут детей - РИА Новости Крым, 21.05.2026

Летом – к морю: в Крыму лагеря ждут детей

Детский оздоровительный лагерь "Дельфин", который находится в Песчаном Бахчисарайского района, уже готов к приему первой смены. Все отремонтировано, вымыто,... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T17:39

2026-05-21T17:39

2026-05-21T17:39

крым

дети

отдых в крыму

детский отдых

оздоровление в крыму

оздоровление детей в крыму

новости крыма

общество

детские лагеря в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156218162_0:44:1040:629_1920x0_80_0_0_37415c2c6899bbb46da984841bf8b7bf.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Детский оздоровительный лагерь "Дельфин", который находится в Песчаном Бахчисарайского района, уже готов к приему первой смены. Все отремонтировано, вымыто, покрашено, и даже застелены постели. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала управляющая государственного автономного учреждения "Солнечная Таврика" оздоровительно -спортивного комплекса "Дельфин" Лолита Маниленко.В Крыму завершается подготовка детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Первые заезды стартуют с 1 июня, большинство учреждений уже на финальной стадии готовности.Кроме того, приведен в порядок медицинский пункт, закуплены необходимые лекарства, отремонтирована столовая, добавила управляющая.По ее словам, детей ждут очень интересные смены. Так, один из заездов называется "История Государства Российского", другой будет посвящен военно-патриотической теме, истории Великой Отечественной войны и современным событиям, в том числе, Специальной военной операции. Также будет программа "Здоровым быть здорово", детей ждут кружки по интересам: танцы, рукоделие, гончарное дело и даже битвы хоров на берегу моря, уточнила она."На этой нашей территории за сезон будет оздоровлено 2400 человек. Крымские дети, дети из Луганской области и других регионов России здесь прекрасно отдыхают и находят друзей. Главное, чтобы погода и настроение были хорошими", - сказала Маниленко.Безопасность отдыхающих обеспечена на высоте, заверила она. В лагере есть пирамидальная сигнализация, видеонаблюдение, работает противопожарная система и аварийное освещение. Кроме того, по приезду, на второй день, дети проходят тренировки, учат различные алгоритмы действий при нештатных ситуациях. Также в лагере несколько постов охраны, которая регулярно патрулирует территорию.По информации профильного министерства, за период летних каникул в Крыму планируется оздоровить около 70 тысяч детей. Всего разными видами отдыха и оздоровления охватят около 200 тысяч ребят. Также крымские курорты примут больше тысячи детей из исторических регионов России.Как рассказал журналистам заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Илья Донченко, оздоровительная кампания в регионе стартует уже со следующей недели, практически сразу после последнего звонка ряд детских лагерей дневного пребывания приступят к работе. Лагеря стационарного типа первые смены принимают уже 30 мая, утончил он.По словам Донченко, в этом году в Крыму будет открыто больше 400 лагерей. Из них 36 - загородного типа, 353 лагеря дневного пребывания, 30 лагерей труда и отдыха. Кроме того, в планах открыть первый палаточный лагерь, сказал он.Ранее начальник управления допобразования, воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования республики Александра Шелухина сообщила, что в текущем году в Крыму планируется оздоровить свыше 61 тысячи детей, живущих в республике. При этом за счет средств бюджета Республики Крым в текущем году планируют приобрести 17 200 путевок на 894 миллиона рублей.Еще в марте власти Республики Крым утвердили план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2026 года. В преддверии нового сезона крымские пляжи проходят процедуру декларирования. Объекты надзора уведомляют Государственную инспекцию МЧС России по Республике Крым о том, что с 1 июня они готовы работать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность детей на отдыхе в Крыму – поручения правительства РоссииОтдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей РоссииКак отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моря

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, дети, отдых в крыму, детский отдых, оздоровление в крыму, оздоровление детей в крыму, новости крыма, общество, детские лагеря в крыму, курортный сезон, курорты крыма, крым курортный, видео