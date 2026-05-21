Кузница отдыха и воспитания: Онищенко призвал брать пример с "Артека"
Организация детского отдыха в Международном детском центре "Артек" в Крыму должна стать примером работы круглогодичных детских оздоровительных учреждений,... РИА Новости Крым, 21.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Организация детского отдыха в Международном детском центре "Артек" в Крыму должна стать примером работы круглогодичных детских оздоровительных учреждений, которые должны появиться во всех регионах страны. Такое мнение выразил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
"У нас есть, действительно, очень современные лагеря. Такие, как "Артек" в Крыму, "Орленок", "Парус" на Дальнем Востоке – это действительно круглогодичные кузницы отдыха и воспитания детей. Но этого мало", – сказал Онищенко.
Он привел данные правительства РФ, по которым в РФ почти 6 млн детей в этом году должно отдохнуть организованно с участием государственных средств.
"Но надо не забывать, что у нас детей – 17 миллионов. То есть мы планируем даже неполный охват", – констатировал академик. И выразил убеждение, что круглогодичные лагеря по примеру "Артека" должны создаваться во всех регионах страны.
Родителям тех школьников, которые не поедут в этом году в детские организации оздоровления и отдыха Онищенко посоветовал правильно организовать летний отдых ребенка дома.
"Первое – режим дня. Сон 10 - 9 часов – летом можно, чтобы ребенок спал на полтора часа дольше, чем когда он идет в школу. Баланс активности должен быть: спорт, утренние нагрузки, свободное время. Прогулки – между одиннадцатью и 16 часами, чтобы они не были на прямом солнце. Овощи, фрукты. Поменьше стрессов", – перечислил рекомендации Онищенко.
Также в июне академик советует дать ребенку полный отдых от занятий, а начинать готовится к школе он рекомендует с начала августа.
В текущем году в Крыму планируется оздоровить свыше 61 тысячи детей, живущих в республике, сообщала ранее начальник управления допобразования, воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования республики Александра Шелухина.
