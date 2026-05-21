https://crimea.ria.ru/20260521/kuznitsa-otdykha-i-vospitaniya-onischenko-prizval-brat-primer-s-arteka-1156165329.html
Кузница отдыха и воспитания: Онищенко призвал брать пример с "Артека"
Кузница отдыха и воспитания: Онищенко призвал брать пример с "Артека" - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Кузница отдыха и воспитания: Онищенко призвал брать пример с "Артека"
Организация детского отдыха в Международном детском центре "Артек" в Крыму должна стать примером работы круглогодичных детских оздоровительных учреждений,... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T21:39
2026-05-21T21:39
2026-05-21T21:39
геннадий онищенко
мнения
мдц "артек"
крым
детский отдых
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154630140_426:0:3498:1728_1920x0_80_0_0_4a0926a2411cad783d37d89eda678c8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Организация детского отдыха в Международном детском центре "Артек" в Крыму должна стать примером работы круглогодичных детских оздоровительных учреждений, которые должны появиться во всех регионах страны. Такое мнение выразил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Он привел данные правительства РФ, по которым в РФ почти 6 млн детей в этом году должно отдохнуть организованно с участием государственных средств."Но надо не забывать, что у нас детей – 17 миллионов. То есть мы планируем даже неполный охват", – констатировал академик. И выразил убеждение, что круглогодичные лагеря по примеру "Артека" должны создаваться во всех регионах страны.Родителям тех школьников, которые не поедут в этом году в детские организации оздоровления и отдыха Онищенко посоветовал правильно организовать летний отдых ребенка дома.Также в июне академик советует дать ребенку полный отдых от занятий, а начинать готовится к школе он рекомендует с начала августа.В текущем году в Крыму планируется оздоровить свыше 61 тысячи детей, живущих в республике, сообщала ранее начальник управления допобразования, воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования республики Александра Шелухина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность детей на отдыхе в Крыму – поручения правительства РоссииВ Крым на отдых приедут дети из приграничных районов РоссииОтдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей России
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154630140_597:0:2901:1728_1920x0_80_0_0_6b769459a8b4c0590c3c89de35b6a7f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий онищенко, мнения, мдц "артек", крым, детский отдых
Кузница отдыха и воспитания: Онищенко призвал брать пример с "Артека"
В России должны появляться круглогодичные детские лагеря по примеру "Артека" – Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Организация детского отдыха в Международном детском центре "Артек" в Крыму должна стать примером работы круглогодичных детских оздоровительных учреждений, которые должны появиться во всех регионах страны. Такое мнение выразил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
"У нас есть, действительно, очень современные лагеря. Такие, как "Артек" в Крыму, "Орленок", "Парус" на Дальнем Востоке – это действительно круглогодичные кузницы отдыха и воспитания детей. Но этого мало", – сказал Онищенко.
Он привел данные правительства РФ, по которым в РФ почти 6 млн детей в этом году должно отдохнуть организованно с участием государственных средств.
"Но надо не забывать, что у нас детей – 17 миллионов. То есть мы планируем даже неполный охват", – констатировал академик. И выразил убеждение, что круглогодичные лагеря по примеру "Артека" должны создаваться во всех регионах страны.
Родителям тех школьников, которые не поедут в этом году в детские организации оздоровления и отдыха Онищенко посоветовал правильно организовать летний отдых ребенка дома.
"Первое – режим дня. Сон 10 - 9 часов – летом можно, чтобы ребенок спал на полтора часа дольше, чем когда он идет в школу. Баланс активности должен быть: спорт, утренние нагрузки, свободное время. Прогулки – между одиннадцатью и 16 часами, чтобы они не были на прямом солнце. Овощи, фрукты. Поменьше стрессов", – перечислил рекомендации Онищенко.
Также в июне академик советует дать ребенку полный отдых от занятий, а начинать готовится к школе он рекомендует с начала августа.
В текущем году в Крыму планируется оздоровить свыше 61 тысячи детей,
живущих в республике, сообщала ранее начальник управления допобразования, воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования республики Александра Шелухина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: