Кузница отдыха и воспитания: Онищенко призвал брать пример с "Артека"

2026-05-21T21:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Организация детского отдыха в Международном детском центре "Артек" в Крыму должна стать примером работы круглогодичных детских оздоровительных учреждений, которые должны появиться во всех регионах страны. Такое мнение выразил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Он привел данные правительства РФ, по которым в РФ почти 6 млн детей в этом году должно отдохнуть организованно с участием государственных средств."Но надо не забывать, что у нас детей – 17 миллионов. То есть мы планируем даже неполный охват", – констатировал академик. И выразил убеждение, что круглогодичные лагеря по примеру "Артека" должны создаваться во всех регионах страны.Родителям тех школьников, которые не поедут в этом году в детские организации оздоровления и отдыха Онищенко посоветовал правильно организовать летний отдых ребенка дома.Также в июне академик советует дать ребенку полный отдых от занятий, а начинать готовится к школе он рекомендует с начала августа.В текущем году в Крыму планируется оздоровить свыше 61 тысячи детей, живущих в республике, сообщала ранее начальник управления допобразования, воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования республики Александра Шелухина.

