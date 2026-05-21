Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов
Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T18:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Крымский мост – стратегический объект. Движение по мосту разрешено только легковым автомобилям. С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Существует альтернативный маршрут через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
