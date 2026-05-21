ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Керчи - РИА Новости Крым, 21.05.2026
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Керчи
Житель Крыма, планировавший подрыв железнодорожного полотна в Керчи, направлен на принудительное лечение. Соответствующий вердикт вынес Южный окружной военный... РИА Новости Крым, 21.05.2026
14:47 21.05.2026 (обновлено: 15:05 21.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Житель Крыма, планировавший подрыв железнодорожного полотна в Керчи, направлен на принудительное лечение. Соответствующий вердикт вынес Южный окружной военный суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ по Ростовской области.
По данным ведомства, 32-летний керчанин, завербованный спецслужбами Украины, прошел обучение по обращению со взрывными устройствами. По указанию куратора он купил необходимые для изготовления самодельной бомбы компоненты и хранил их в своей квартире в специально оборудованном тайнике.
Самодельное взрывное устройство злоумышленник планировал применить для подрыва на территории Керчи железнодорожного пути, используемого Вооруженными силами РФ для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами, проинформировали в УФСБ.
Свой умысел подсудимый осуществить до конца не смог, поскольку был задержан силовиками.
"Южный окружной военный суд признал мужчину виновным и принял решение о назначении принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
