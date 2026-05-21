ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Керчи

2026-05-21T14:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Житель Крыма, планировавший подрыв железнодорожного полотна в Керчи, направлен на принудительное лечение. Соответствующий вердикт вынес Южный окружной военный суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ по Ростовской области.По данным ведомства, 32-летний керчанин, завербованный спецслужбами Украины, прошел обучение по обращению со взрывными устройствами. По указанию куратора он купил необходимые для изготовления самодельной бомбы компоненты и хранил их в своей квартире в специально оборудованном тайнике.Самодельное взрывное устройство злоумышленник планировал применить для подрыва на территории Керчи железнодорожного пути, используемого Вооруженными силами РФ для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами, проинформировали в УФСБ.Свой умысел подсудимый осуществить до конца не смог, поскольку был задержан силовиками.

