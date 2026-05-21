https://crimea.ria.ru/20260521/krymchanina-otpravili-v-psikhbolnitsu-za-podgotovku-terakta-v-kerchi-1156204592.html
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Керчи
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Керчи - РИА Новости Крым, 21.05.2026
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Керчи
Житель Крыма, планировавший подрыв железнодорожного полотна в Керчи, направлен на принудительное лечение. Соответствующий вердикт вынес Южный окружной военный... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T14:47
2026-05-21T14:47
2026-05-21T15:05
крым
керчь
новости крыма
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
железные дороги крыма
южный окружной военный суд
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111768/03/1117680374_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_1391024555d418eb6fed962711e070de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Житель Крыма, планировавший подрыв железнодорожного полотна в Керчи, направлен на принудительное лечение. Соответствующий вердикт вынес Южный окружной военный суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ по Ростовской области.По данным ведомства, 32-летний керчанин, завербованный спецслужбами Украины, прошел обучение по обращению со взрывными устройствами. По указанию куратора он купил необходимые для изготовления самодельной бомбы компоненты и хранил их в своей квартире в специально оборудованном тайнике.Самодельное взрывное устройство злоумышленник планировал применить для подрыва на территории Керчи железнодорожного пути, используемого Вооруженными силами РФ для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами, проинформировали в УФСБ.Свой умысел подсудимый осуществить до конца не смог, поскольку был задержан силовиками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу УкраиныВ Крыму вынесли приговор двум агентам Киева за слив дислокации военной техники ЧФРоссиянин готовил теракт на Кубани по заданию спецслужб Киева
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111768/03/1117680374_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_201a28617e5093ee6b120f03e0cda558.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, железные дороги крыма, южный окружной военный суд, видео
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Керчи
Жителя Крыма отправили на принудительное лечение за подготовку теракта на ж/д в Керчи
14:47 21.05.2026 (обновлено: 15:05 21.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Житель Крыма, планировавший подрыв железнодорожного полотна в Керчи, направлен на принудительное лечение. Соответствующий вердикт вынес Южный окружной военный суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ по Ростовской области.
По данным ведомства, 32-летний керчанин, завербованный спецслужбами Украины, прошел обучение по обращению со взрывными устройствами. По указанию куратора он купил необходимые для изготовления самодельной бомбы компоненты и хранил их в своей квартире в специально оборудованном тайнике.
Самодельное взрывное устройство злоумышленник планировал применить для подрыва на территории Керчи железнодорожного пути, используемого Вооруженными силами РФ для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами, проинформировали в УФСБ.
Свой умысел подсудимый осуществить до конца не смог, поскольку был задержан силовиками.
"Южный окружной военный суд признал мужчину виновным и принял решение о назначении принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: