Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260521/krymchanin-poluchil-17-let-kolonii-za-shpionazh-v-polzu-ukrainy-1156192823.html
Крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Житель Джанкойского района Крыма приговорен к 17 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам фото и видео военного транспорта, в том числе... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T10:47
2026-05-21T10:57
новости крыма
джанкойский район
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
суд
шпионаж
приговор
сбу (служба безопасности украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма приговорен к 17 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам фото и видео военного транспорта, в том числе самолетов, на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по РК и Севастополю.По данным ведомства, 42-летний подсудимый, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в переписку в одной из социальных сетей с представителем Службы безопасности Украины.Мужчина получил от куратора задание собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.Суд приговорил мужчину к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.Ранее суд в Крыму приговорил к 17 и 15 годам колонии соответственно жителя Оренбургской области и гражданку Украины, которые снимали на видео военную технику Черноморского флота и передавали материалы Киеву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взорвали дрон в воинской части: ФСБ задержала двух агентов КиеваДиверсант Киева получил 21 год колонии за подготовку терактаВ Крыму задержали двух шпионов Киева
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_434a1615f23b4202785600bb4e9726a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, джанкойский район, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), суд, шпионаж, приговор, сбу (служба безопасности украины)
Крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Крымчанин передавал Киеву фото и видео военных самолетов и получил 17 лет колонии

10:47 21.05.2026 (обновлено: 10:57 21.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма приговорен к 17 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам фото и видео военного транспорта, в том числе самолетов, на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по РК и Севастополю.
По данным ведомства, 42-летний подсудимый, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в переписку в одной из социальных сетей с представителем Службы безопасности Украины.
Мужчина получил от куратора задание собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.
"В течение 2024 года он осуществлял видео- и фотосъемку военных воздушных судов и воинского транспорта, собранные сведения он передавал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.
Суд приговорил мужчину к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.
Ранее суд в Крыму приговорил к 17 и 15 годам колонии соответственно жителя Оренбургской области и гражданку Украины, которые снимали на видео военную технику Черноморского флота и передавали материалы Киеву.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взорвали дрон в воинской части: ФСБ задержала двух агентов Киева
Диверсант Киева получил 21 год колонии за подготовку теракта
В Крыму задержали двух шпионов Киева
 
Новости КрымаДжанкойский районФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СудШпионажПриговорСБУ (Служба безопасности Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Зеленский в своем цинизме превзошел даже путчистов 2014 года – Захарова
11:15Число пострадавших при ЧП в школе Севастополя выросло до 10
11:04ВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителей
10:55Три школьника получили ожоги из-за взрыва петарды в школе
10:47Крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
10:35В Севастополе ссора пьяной пары закончилась поножовщиной
10:20Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки
10:13Экс-генсек НАТО предрек альянсу гибель
10:05На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство
09:45Тайные покупатели проверяют рестораны и кафе Крыма
09:321 млрд предполагаемого ущерба: в Челябинской области накрыли ОПГ
09:25Город Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУ
09:11Ученые создали новое лекарство от рака груди
08:57В Лобне взорвался газ в многоэтажном доме – есть погибшие и пострадавшие
08:30Большая "перемога" на Кубе: что задумал Трамп и чем могут ответить с острова
08:11В Феодосии загорелся жилой дом
07:52ВСУ ударили по Сызрани – погибли и ранены люди
07:43121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
07:27Дальнобойный террор: Зеленский пытается сорвать выборы в России – мнение
07:11Крымский мост: оперативная обстановка
Лента новостейМолния