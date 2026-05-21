Крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

2026-05-21T10:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма приговорен к 17 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам фото и видео военного транспорта, в том числе самолетов, на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по РК и Севастополю.По данным ведомства, 42-летний подсудимый, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в переписку в одной из социальных сетей с представителем Службы безопасности Украины.Мужчина получил от куратора задание собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.Суд приговорил мужчину к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.Ранее суд в Крыму приговорил к 17 и 15 годам колонии соответственно жителя Оренбургской области и гражданку Украины, которые снимали на видео военную технику Черноморского флота и передавали материалы Киеву.

