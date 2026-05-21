Китай готов к спецоперации: что Пекин показал США в ходе визита Путина - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Китай готов к спецоперации: что Пекин показал США в ходе визита Путина
Китай готов к спецоперации: что Пекин показал США в ходе визита Путина
Китай, как и Россия, готов защищать свою землю – эксперт
© AP Photo Andy Wong — Национальный флаг и красные флаги развеваются на ветру рядом с гербом Китая у Большого зала народных собраний
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Лидер Китая Си Цзиньпин в ходе визита в КНР президента России Владимира Путина высказался об украинском конфликте так, чтобы США стало ясно: Пекин, как и Россия, готов защищать свою землю, а значит, и провести военную операцию на Тайване. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
Накануне РФ и КНР выступили с совместным заявлением по Украине по итогам российско-китайского саммита в Пекине. В ходе встречи лидеров России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, лидер КНР поддержал слова президента РФ о том, что для разрешения конфликта на Украине важно решить его первопричины. Ряд экспертов сделали вывод, что председатель КНР тем самым косвенно признал вину Запада в развязывании конфликта на Украине.
По мнению Шипилина, ничего нового по своей сути в высказываниях Си Цзиньпина не было.

"Я не вижу, честно говоря, ничего нового в этой формулировке. Он уже давно об этом говорил. Путин с Си Цзиньпином эти вопросы обсуждали много лет, и, я думаю, еще до начала специальной военной операции (на Украине – ред.)", – сказал гость эфира.

Тем не менее сказано это было публично и в рамках очень знаковой встречи лидеров России и Китая, и после визита в Пекин президента США Дональда Трампа, что можно расценивать это заявление Си Цзиньпина как сигнал Западу, считает Шипилин. "Мы с Китаем все решили и обсудили... И, мне кажется, это сигнал прежде всего в сторону Запада, Соединенным Штатам Америки", – добавил политолог.
Тем самым, по его мнению, Китай дает понять, что в вопросе Тайваня правда на его стороне, как и в украинском конфликте на стороне России, которая много раз и вполне определенно высказалась по тайваньскому вопросу в поддержку Пекина.
И это значит, что Китай разделяет позицию России и сам готов действовать так же в определенных обстоятельствах, считает Шипилин.

"Китай прекрасно понимает, в каком положении оказались мы... Его пытаются спровоцировать на военные действия... С какой-то стати вдруг американцы решили признать Тайвань суверенным государством. И я вполне допускаю, что как в 2022 году все материализовалось в специальную военную операцию, которую мы вынуждены были начать, в точности так же Китаю по отношению к Тайваню придется начать какую-то специальную военную операцию", – сказал собеседник.

Политолог отметил при этом, что Китай поддерживал, поддерживает и будет поддерживать Россию в украинском вопросе, но не напрямую в военной сфере и воинским контингентом. "Мне кажется, что Китаю не хотелось бы вмешиваться в украинский конфликт. Я думаю, что он и помогает нам компонентами, технологиями, но не более", – подытожил эксперт.
Президент России Владимир Путин посетил Китай с двухдневным официальным визитом. Он прибыл вечером 19 мая, а в среду утром приехал к Дому народных собраний в центре Пекина, где его лично встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Лидеры провели переговоры в узком и расширенном составе. По их итогам стороны приняли 20 совместных документов, некоторые подписаны лидерами стран.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
