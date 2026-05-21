Китай готов к спецоперации: что Пекин показал США в ходе визита Путина
павел шипилин
Китай, как и Россия, готов защищать свою землю – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Лидер Китая Си Цзиньпин в ходе визита в КНР президента России Владимира Путина высказался об украинском конфликте так, чтобы США стало ясно: Пекин, как и Россия, готов защищать свою землю, а значит, и провести военную операцию на Тайване. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Накануне РФ и КНР выступили с совместным заявлением по Украине по итогам российско-китайского саммита в Пекине. В ходе встречи лидеров России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, лидер КНР поддержал слова президента РФ о том, что для разрешения конфликта на Украине важно решить его первопричины. Ряд экспертов сделали вывод, что председатель КНР тем самым косвенно признал вину Запада в развязывании конфликта на Украине.По мнению Шипилина, ничего нового по своей сути в высказываниях Си Цзиньпина не было.Тем не менее сказано это было публично и в рамках очень знаковой встречи лидеров России и Китая, и после визита в Пекин президента США Дональда Трампа, что можно расценивать это заявление Си Цзиньпина как сигнал Западу, считает Шипилин. "Мы с Китаем все решили и обсудили... И, мне кажется, это сигнал прежде всего в сторону Запада, Соединенным Штатам Америки", – добавил политолог.Тем самым, по его мнению, Китай дает понять, что в вопросе Тайваня правда на его стороне, как и в украинском конфликте на стороне России, которая много раз и вполне определенно высказалась по тайваньскому вопросу в поддержку Пекина.И это значит, что Китай разделяет позицию России и сам готов действовать так же в определенных обстоятельствах, считает Шипилин.Политолог отметил при этом, что Китай поддерживал, поддерживает и будет поддерживать Россию в украинском вопросе, но не напрямую в военной сфере и воинским контингентом. "Мне кажется, что Китаю не хотелось бы вмешиваться в украинский конфликт. Я думаю, что он и помогает нам компонентами, технологиями, но не более", – подытожил эксперт.Президент России Владимир Путин посетил Китай с двухдневным официальным визитом. Он прибыл вечером 19 мая, а в среду утром приехал к Дому народных собраний в центре Пекина, где его лично встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Лидеры провели переговоры в узком и расширенном составе. По их итогам стороны приняли 20 совместных документов, некоторые подписаны лидерами стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На рубеже эпох: визит Путина в Китай является знаковым для всего мираОбращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политологГотовы для нанесения удара: что значат ядерные учения России и Белоруссии
Китай в ходе визита Путина показал США готовность к спецоперации на Тайване – эксперт
