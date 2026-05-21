Грозы и шквалы: погода в Крыму на четверг

В четверг в Крыму сохранится неустойчивая погода. Ночью без существенных осадков, в дневные часы за счет развития внутримассовой конвекции пройдут... РИА Новости Крым, 21.05.2026
00:01 21.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивая погода. Ночью без существенных осадков, в дневные часы за счет развития внутримассовой конвекции пройдут кратковременные дожди, местами сильные с грозами. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12…+16; днем +22…+27, в горах +15…+20", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днем с грозой. Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе шквалистое усиление до15 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +22…+24.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +20...+22.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +13...16, днем потеплеет до +24.
