Готовы для нанесения удара: что значат ядерные учения России и Белоруссии
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Совместные с Россией учения ядерных сил в Белоруссии являются очень серьезным сигналом для Запада, поскольку это, по сути, приведение наших войск в полную боевую готовность для нанесения удара. Особенно знаково это на фоне провокационных заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.21 мая в Минобороны России сообщили, что в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе совместных учений ядерных сил доставлены ядерные боеприпасы. ВС России развернули стратегические ракетные комплексы и вывели атомные подлодки. Днем ранее белорусские военные отработали получение боеприпасов для "Искандер-М".По мнению Шипилина, происходящее является серьезным предупреждением Западу.Именно с этой целью российская сторона так подробно рассказывает, как проходят учения и что именно в рамках них делается, добавил Шипилин.Ситуация приобретает еще более яркие краски, если учесть, что доставленное в Белоруссию в рамках учений ядерное оружие там негде взрывать, отметил эксперт.Происходящее является знаковым и на фоне очередных провокационных заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского, который сообщил о подготовке ВСУ ответа на якобы готовящееся наступление России с территории Белоруссии, добавил политолог.По мнению Шипилина, совершенно очевидно, что Зеленский пытается нагнетать обстановку, отправляя таким образом сигналы своим западным спонсорам в условиях, когда об Украине все забыли из-за других международных событий.И отметил, что, хотя некоторые политики в Европе продолжают выступать с алармистскими речами и угрожать России, есть также и западные военные, которые внимательно наблюдают за всем, что происходит на полигонах во время наших учений, делая выводы. И есть надежда на то, что их выводы будут правильными, подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дальнобойный террор: Зеленский пытается сорвать выборы в России – мнениеСудьба у него незавидная: кто начал охоту на Зеленского – мнениеПочему США не допускают Европу к переговорам по Украине
