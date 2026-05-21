Город Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУ
2026-05-21T09:25
Энергодар в Запорожской области обесточен в результате ночных атак ВСУ – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Город Энергодар в Запорожской области обесточен в результате ударов вооруженных формирований Украины, ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
"Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения Энергодара. Повреждения за пределами города. Энергетики развернули работы. Критическая инфраструктура работает на резервных источниках электроснабжения", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
В комментарии РИА Новости Пухов уточнил, что город обесточен с полуночи в результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре.
О сроках завершения восстановительных работ пока не сообщается.
Как сообщалось, в ночь на четверг ВСУ атаковали беспилотниками Сызрань в Самарской области. В результате погибли два человека, также есть раненые.
