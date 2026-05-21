Город Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУ

Город Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУ

2026-05-21T09:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Город Энергодар в Запорожской области обесточен в результате ударов вооруженных формирований Украины, ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.В комментарии РИА Новости Пухов уточнил, что город обесточен с полуночи в результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре.О сроках завершения восстановительных работ пока не сообщается.Как сообщалось, в ночь на четверг ВСУ атаковали беспилотниками Сызрань в Самарской области. В результате погибли два человека, также есть раненые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами РоссииДесятки беспилотников атаковали Ростовскую область – загорелся лес Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье

