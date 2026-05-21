Рейтинг@Mail.ru
Город Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260521/gorod-energodar-obestochen-posle-nochnykh-udarov-vsu-1156189299.html
Город Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУ
Город Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Город Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУ
Город Энергодар в Запорожской области обесточен в результате ударов вооруженных формирований Украины, ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Об этом РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T09:25
2026-05-21T09:25
энергодар
атаки всу
отключение электроэнергии
электричество
новости
запорожская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125711577_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4fd963dd27a0684f45cc44f9542b5d7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Город Энергодар в Запорожской области обесточен в результате ударов вооруженных формирований Украины, ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.В комментарии РИА Новости Пухов уточнил, что город обесточен с полуночи в результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре.О сроках завершения восстановительных работ пока не сообщается.Как сообщалось, в ночь на четверг ВСУ атаковали беспилотниками Сызрань в Самарской области. В результате погибли два человека, также есть раненые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами РоссииДесятки беспилотников атаковали Ростовскую область – загорелся лес Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье
энергодар
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125711577_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a4ad70f7ebe29158623a1b36f178cc6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энергодар, атаки всу, отключение электроэнергии, электричество, новости, запорожская область
Город Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУ

Энергодар в Запорожской области обесточен в результате ночных атак ВСУ – власти

09:25 21.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Город Энергодар в Запорожской области обесточен в результате ударов вооруженных формирований Украины, ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
"Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения Энергодара. Повреждения за пределами города. Энергетики развернули работы. Критическая инфраструктура работает на резервных источниках электроснабжения", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
В комментарии РИА Новости Пухов уточнил, что город обесточен с полуночи в результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре.
О сроках завершения восстановительных работ пока не сообщается.
Как сообщалось, в ночь на четверг ВСУ атаковали беспилотниками Сызрань в Самарской области. В результате погибли два человека, также есть раненые.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
Десятки беспилотников атаковали Ростовскую область – загорелся лес
Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье
 
ЭнергодарАтаки ВСУОтключение электроэнергииЭлектричествоНовостиЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Зеленский в своем цинизме превзошел даже путчистов 2014 года – Захарова
11:15Число пострадавших при ЧП в школе Севастополя выросло до 10
11:04ВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителей
10:55Три школьника получили ожоги из-за взрыва петарды в школе
10:47Крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
10:35В Севастополе ссора пьяной пары закончилась поножовщиной
10:20Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки
10:13Экс-генсек НАТО предрек альянсу гибель
10:05На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство
09:45Тайные покупатели проверяют рестораны и кафе Крыма
09:321 млрд предполагаемого ущерба: в Челябинской области накрыли ОПГ
09:25Город Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУ
09:11Ученые создали новое лекарство от рака груди
08:57В Лобне взорвался газ в многоэтажном доме – есть погибшие и пострадавшие
08:30Большая "перемога" на Кубе: что задумал Трамп и чем могут ответить с острова
08:11В Феодосии загорелся жилой дом
07:52ВСУ ударили по Сызрани – погибли и ранены люди
07:43121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
07:27Дальнобойный террор: Зеленский пытается сорвать выборы в России – мнение
07:11Крымский мост: оперативная обстановка
Лента новостейМолния