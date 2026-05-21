Экс-генсек НАТО предрек альянсу гибель - РИА Новости Крым, 21.05.2026
В случае выхода США из НАТО блок не сможет выжить, поскольку Европа не способна в военном плане заменить американцев. Об этом заявил бывший генсек... РИА Новости Крым, 21.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В случае выхода США из НАТО блок не сможет выжить, поскольку Европа не способна в военном плане заменить американцев. Об этом заявил бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости."Нет, это не то НАТО, которое мы знаем почти 80 лет, поскольку речь идет именно о Европе и США, которые вместе противостоят всем угрозам", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, может ли НАТО выжить без США.По его словам, нужно "делать все возможное", чтобы предотвратить раскол между Европой и США."Я не думаю, что ЕС может заменить НАТО в вопросах коллективной безопасности, в вопросах гарантий обороны", - добавил Столтенберг.Западная пресса в последнее время пишет о возможном выходе США из Североатлантического альянса. По мнению некоторых аналитиков, в случае выхода Штатов НАТО может распасться.Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Глава Белого дома назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". По словам Трампа, он всерьез задумался о выходе США из НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией Восточный фланг НАТО усиливается у границ Калининградской области
НАТО не сможет выжить без США – экс-генсек альянса Столтенберг
