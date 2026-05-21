Рейтинг@Mail.ru
Экс-генсек НАТО предрек альянсу гибель - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260521/eks-gensek-nato-predrek-alyansu-gibel-1156190597.html
Экс-генсек НАТО предрек альянсу гибель
Экс-генсек НАТО предрек альянсу гибель - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Экс-генсек НАТО предрек альянсу гибель
В случае выхода США из НАТО блок не сможет выжить, поскольку Европа не способна в военном плане заменить американцев. Об этом заявил бывший генсек... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T10:13
2026-05-21T10:13
нато
сша
йенс столтенберг
европа
новости
дональд трамп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122375193_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_c29bf2cbaabd586730f6b55bbab9c2f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В случае выхода США из НАТО блок не сможет выжить, поскольку Европа не способна в военном плане заменить американцев. Об этом заявил бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости."Нет, это не то НАТО, которое мы знаем почти 80 лет, поскольку речь идет именно о Европе и США, которые вместе противостоят всем угрозам", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, может ли НАТО выжить без США.По его словам, нужно "делать все возможное", чтобы предотвратить раскол между Европой и США."Я не думаю, что ЕС может заменить НАТО в вопросах коллективной безопасности, в вопросах гарантий обороны", - добавил Столтенберг.Западная пресса в последнее время пишет о возможном выходе США из Североатлантического альянса. По мнению некоторых аналитиков, в случае выхода Штатов НАТО может распасться.Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Глава Белого дома назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". По словам Трампа, он всерьез задумался о выходе США из НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией Восточный фланг НАТО усиливается у границ Калининградской области
сша
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122375193_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ebbecb96b03a7ce1dce29ee60a5c8584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, сша, йенс столтенберг, европа, новости, дональд трамп
Экс-генсек НАТО предрек альянсу гибель

НАТО не сможет выжить без США – экс-генсек альянса Столтенберг

10:13 21.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЙенс Столтенберг, занимавший ранее пост генерального секретаря НАТО. Архивное фото
Йенс Столтенберг, занимавший ранее пост генерального секретаря НАТО. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В случае выхода США из НАТО блок не сможет выжить, поскольку Европа не способна в военном плане заменить американцев. Об этом заявил бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.
"Нет, это не то НАТО, которое мы знаем почти 80 лет, поскольку речь идет именно о Европе и США, которые вместе противостоят всем угрозам", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, может ли НАТО выжить без США.
По его словам, нужно "делать все возможное", чтобы предотвратить раскол между Европой и США.
"Я не думаю, что ЕС может заменить НАТО в вопросах коллективной безопасности, в вопросах гарантий обороны", - добавил Столтенберг.
Западная пресса в последнее время пишет о возможном выходе США из Североатлантического альянса. По мнению некоторых аналитиков, в случае выхода Штатов НАТО может распасться.
Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Глава Белого дома назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". По словам Трампа, он всерьез задумался о выходе США из НАТО.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин
Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией
Восточный фланг НАТО усиливается у границ Калининградской области
 
НАТОСШАЙенс СтолтенбергЕвропаНовостиДональд Трамп
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Зеленский в своем цинизме превзошел даже путчистов 2014 года – Захарова
11:15Число пострадавших при ЧП в школе Севастополя выросло до 10
11:04ВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителей
10:55Три школьника получили ожоги из-за взрыва петарды в школе
10:47Крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
10:35В Севастополе ссора пьяной пары закончилась поножовщиной
10:20Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки
10:13Экс-генсек НАТО предрек альянсу гибель
10:05На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство
09:45Тайные покупатели проверяют рестораны и кафе Крыма
09:321 млрд предполагаемого ущерба: в Челябинской области накрыли ОПГ
09:25Город Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУ
09:11Ученые создали новое лекарство от рака груди
08:57В Лобне взорвался газ в многоэтажном доме – есть погибшие и пострадавшие
08:30Большая "перемога" на Кубе: что задумал Трамп и чем могут ответить с острова
08:11В Феодосии загорелся жилой дом
07:52ВСУ ударили по Сызрани – погибли и ранены люди
07:43121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
07:27Дальнобойный террор: Зеленский пытается сорвать выборы в России – мнение
07:11Крымский мост: оперативная обстановка
Лента новостейМолния