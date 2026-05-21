Два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ по Брянской области - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ по Брянской области
Два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ по Брянской области

В Брянской области при ударе дрона-камикадзе погибли два человека

16:15 21.05.2026 (обновлено: 16:16 21.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще один ранен при атаке украинского дрона-камикадзе по объекту транспортной инфраструктуры в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Удар пришелся по городу Унеча, уточнил он.
"В результате удара по объекту транспортной инфраструктуры, к сожалению, два сотрудника предприятия погибли, один – получил ранения", – написал Ковальчук в своем канале в МАКС.
Семьям погибших и пострадавшему власти региона окажут необходимую поддержку и материальную помощь, подчеркнул он.
Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в четверг украинский беспилотник нанес удар по зданию школы в селе Михайловка Херсонской области, из учебного заведения эвакуировали более 120 детей.
Два человека погибли при атаке беспилотников на Самарскую область.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кремле оценили риски с обеспечением топливом в России из-за ударов ВСУ
121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
ВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителей
 
