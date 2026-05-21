Два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ по Брянской области

2026-05-21T16:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще один ранен при атаке украинского дрона-камикадзе по объекту транспортной инфраструктуры в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.Удар пришелся по городу Унеча, уточнил он.Семьям погибших и пострадавшему власти региона окажут необходимую поддержку и материальную помощь, подчеркнул он. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее в четверг украинский беспилотник нанес удар по зданию школы в селе Михайловка Херсонской области, из учебного заведения эвакуировали более 120 детей. Два человека погибли при атаке беспилотников на Самарскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили риски с обеспечением топливом в России из-за ударов ВСУ121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами РоссииВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителей

