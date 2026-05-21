Дрон ВСУ атаковал школу на Херсонщине – эвакуированы 123 ребенка

Украинский беспилотник нанес удар по зданию школы в селе Михайловка Херсонской области, из учебного заведения эвакуировали более 120 детей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T11:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник нанес удар по зданию школы в селе Михайловка Херсонской области, из учебного заведения эвакуировали более 120 детей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В результате атаки никто не пострадал.Губернатор добавил, что в селе Софиевка Каховского округа в результате удара вражеского дрона по автомобилю погиб 40-летний мужчина, еще один мирный житель получил множественные осколочные ранения.В Великой Лепетихе при сбросе боеприпаса с беспилотника пострадала 53-летняя женщина. С осколочными ранениями ее доставили в больницу.

