Рейтинг@Mail.ru
Дорога для снабжения Запорожской АЭС и Энергодара заминирована ВСУ - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260521/doroga-dlya-snabzheniya-zaporozhskoy-aes-i-energodara-zaminirovana-vsu-1156202527.html
Дорога для снабжения Запорожской АЭС и Энергодара заминирована ВСУ
Дорога для снабжения Запорожской АЭС и Энергодара заминирована ВСУ - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Дорога для снабжения Запорожской АЭС и Энергодара заминирована ВСУ
Украинские боевики заминировали одну из автодорог к Энергодару, которая используется для снабжения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции. РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T14:02
2026-05-21T14:11
энергодар
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156202410_0:71:1080:679_1920x0_80_0_0_122d81497722a98a16f18729e44132bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики заминировали одну из автодорог к Энергодару, которая используется для снабжения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.Сейчас на месте работают профильные специалисты, принимаются меры обеспечения безопасности. На станции отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.Руководство АЭС призвало жителей Энергодара и прилегающих населенных пунктов сохранять бдительность, быть предельно внимательными при передвижении и строго соблюдать рекомендации профильных служб.18 мая Вооруженные силы Украины усилили атаки на Энергодар и объекты, связанные с обеспечением работы Запорожской АЭС, очередной артиллерийский обстрел вечером 17 мая стал попыткой создать дополнительные риски.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭСВСУ третий день бьют по жилой застройке ЭнергодараМАГАТЭ инициирует переговоры о перемирии в районе ЗАЭС
энергодар
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156202410_40:0:1040:750_1920x0_80_0_0_5b2c8520372a275f0feab8a5b150a62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энергодар, заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Дорога для снабжения Запорожской АЭС и Энергодара заминирована ВСУ

ВСУ заминировали дорогу для снабжения Запорожской АЭС и Энергодара

14:02 21.05.2026 (обновлено: 14:11 21.05.2026)
 
© ЗАЭСВСУ заминировали одну из автодорог в Энергодар
ВСУ заминировали одну из автодорог в Энергодар
© ЗАЭС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики заминировали одну из автодорог к Энергодару, которая используется для снабжения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

"Вооруженные силы Украины заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения города и Запорожской АЭС. По данному маршруту ежедневно передвигаются жители, в том числе сотрудники станции, проживающие в ближайших населенных пунктах и следующие на работу", – говорится в сообщении пресс-службы ЗАЭС в МАКС.

Сейчас на месте работают профильные специалисты, принимаются меры обеспечения безопасности. На станции отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Руководство АЭС призвало жителей Энергодара и прилегающих населенных пунктов сохранять бдительность, быть предельно внимательными при передвижении и строго соблюдать рекомендации профильных служб.
18 мая Вооруженные силы Украины усилили атаки на Энергодар и объекты, связанные с обеспечением работы Запорожской АЭС, очередной артиллерийский обстрел вечером 17 мая стал попыткой создать дополнительные риски.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС
ВСУ третий день бьют по жилой застройке Энергодара
МАГАТЭ инициирует переговоры о перемирии в районе ЗАЭС
 
ЭнергодарЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)НовостиЗапорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:50Работы Александра Федорчака представили на выставке в Симферополе
15:45Севастопольцы сэкономили более 2,5 млн рублей на проезде в транспорте
15:37Путин и Лукашенко проводят совместную тренировку ядерных сил
15:34Симферополь "ушел" под воду
15:23Что дает российской армии освобождение Шестеровки на Харьковщине
15:1816 детей заболели в башкирском лагере – проводится расследование
15:08Часть Судака обесточена
14:59Полиция Крыма задержала в Саратове лжепродавца видеокарт
14:47ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Керчи
14:38Море у берегов Крыма прогрелось до 18 градусов
14:27Новости СВО: армия России продвигается по всей линии фронта
14:14В Кремле оценили риски с обеспечением топливом в России из-за ударов ВСУ
14:02Дорога для снабжения Запорожской АЭС и Энергодара заминирована ВСУ
13:47Поезд "Таврия" Мурманск – Севастополь начнет курсировать 21 мая
13:39Распад Украины ничто не остановит - Медведев
13:30Власти Риги лишили мандата депутата за защиту русских
13:18Шквальные ливни с грозами и градом накроют Крым
13:06В Севастополе по всему побережью будут слышны стрельба и взрывы
12:59Армия России разбила центр подготовки специалистов по БПЛА на Украине
12:51Обошлось без происшествий: как Симферополь встретил непогоду
Лента новостейМолния