Дорога для снабжения Запорожской АЭС и Энергодара заминирована ВСУ
Украинские боевики заминировали одну из автодорог к Энергодару, которая используется для снабжения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики заминировали одну из автодорог к Энергодару, которая используется для снабжения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.Сейчас на месте работают профильные специалисты, принимаются меры обеспечения безопасности. На станции отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.Руководство АЭС призвало жителей Энергодара и прилегающих населенных пунктов сохранять бдительность, быть предельно внимательными при передвижении и строго соблюдать рекомендации профильных служб.18 мая Вооруженные силы Украины усилили атаки на Энергодар и объекты, связанные с обеспечением работы Запорожской АЭС, очередной артиллерийский обстрел вечером 17 мая стал попыткой создать дополнительные риски.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭСВСУ третий день бьют по жилой застройке ЭнергодараМАГАТЭ инициирует переговоры о перемирии в районе ЗАЭС
14:02 21.05.2026 (обновлено: 14:11 21.05.2026)