Дорога для снабжения Запорожской АЭС и Энергодара заминирована ВСУ

Украинские боевики заминировали одну из автодорог к Энергодару, которая используется для снабжения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции. РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T14:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики заминировали одну из автодорог к Энергодару, которая используется для снабжения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.Сейчас на месте работают профильные специалисты, принимаются меры обеспечения безопасности. На станции отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.Руководство АЭС призвало жителей Энергодара и прилегающих населенных пунктов сохранять бдительность, быть предельно внимательными при передвижении и строго соблюдать рекомендации профильных служб.18 мая Вооруженные силы Украины усилили атаки на Энергодар и объекты, связанные с обеспечением работы Запорожской АЭС, очередной артиллерийский обстрел вечером 17 мая стал попыткой создать дополнительные риски.

