https://crimea.ria.ru/20260521/desyatki-bespilotnikov-atakovali-rostovskuyu-oblast--zagorelsya-les-1156185027.html

Десятки беспилотников атаковали Ростовскую область – загорелся лес

Десятки беспилотников атаковали Ростовскую область – загорелся лес - РИА Новости Крым, 21.05.2026

Десятки беспилотников атаковали Ростовскую область – загорелся лес

Более 30 беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на четверг, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T06:31

2026-05-21T06:31

2026-05-21T06:31

юрий слюсарь

ростовская область

новости

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/11/1119588252_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_ed83167316b9e65b78b0599f80d17bb4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Более 30 беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на четверг, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Не обошлось без последствий на земле. В Шолоховском районе в Вешенском лесничестве из-за падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара, проинформировал глава региона. В настоящий момент возгорания ликвидированы.Накануне один человек пострадал при атаке украинских дронов на Ростов-на-Дону. Беспилотники также пытались атаковать Каменск-Шахтинский и четыре района области: Зерноградский, Сальский, Миллеровский и Семикаракорский.В воскресенье обломки БПЛА упали на здание детского лагеря "Спутник" на побережье Таганрогского залива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, ростовская область, новости, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу