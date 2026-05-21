Десятки беспилотников атаковали Ростовскую область – загорелся лес
06:31 21.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Более 30 беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на четверг, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более трех десятков БПЛА в 5 районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Шолоховском", – написал Слюсарь в своем канале в МАКС.
Не обошлось без последствий на земле. В Шолоховском районе в Вешенском лесничестве из-за падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара, проинформировал глава региона. В настоящий момент возгорания ликвидированы.
Накануне один человек пострадал при атаке украинских дронов на Ростов-на-Дону. Беспилотники также пытались атаковать Каменск-Шахтинский и четыре района области: Зерноградский, Сальский, Миллеровский и Семикаракорский.
В воскресенье обломки БПЛА упали на здание детского лагеря "Спутник" на побережье Таганрогского залива.
