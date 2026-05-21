Дальнобойный террор: Зеленский пытается сорвать выборы в России – мнение - РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T07:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина готовится к дальнобойному террору по России, направлены прежде всего на то, чтобы отвлечь внимание граждан Украины от важных проблем и погасить коррупционный скандал на Украине. Также это попытка помешать выборному процессу в России, посеять нестабильность. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов."Это делается для того, чтобы убедить западных спонсоров, что Зеленский еще ого-го, и что еще ему можно пересылать новые денежки. И, несмотря на то, что он и его товарищи украдут две трети из них, все равно Зеленский готов наносить удары по России", – сказал собеседник.Также Шаповалов отметил и то, что причина таких заявлений – начало выборной компании в Госдуму.В любом случае, убежден Шаповалов, трезво мыслящие люди знают, что действия со стороны Украины не могут изменить ситуацию."Ситуация не будет изменена, Россия достигнет обозначенных рубежей, которые в том числе обсуждены в рамках переговоров лидеров России и Соединенных Штатов. Эта тема очевидна для всех. Сколько бы заявлений ни делал Зеленский и его спонсоры, это просто продление агонии", – резюмировал член правления Российской ассоциации политической науки.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: дело идет к завершению украинского конфликта"Переговоры в тупике": Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариватьсяСудьба у него незавидная: кто начал охоту на Зеленского – мнение

