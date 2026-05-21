Что дает российской армии освобождение Шестеровки на Харьковщине - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Что дает российской армии освобождение Шестеровки на Харьковщине
Что дает российской армии освобождение Шестеровки на Харьковщине
Что дает российской армии освобождение Шестеровки на Харьковщине

15:23 21.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Освобождение населенного пункта Шестеровка в Харьковской области расширяет и углубляет плацдарм на территории противника и создает условия для дальнейшего продвижения российских войск к правому берегу реки Северский Донец. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В четверг Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка на Харьковщине.
Перед началом штурма бойцы "Севера" подавили в небе вражеские дроны, а операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем и артиллерийские расчеты нанесли удары по огневым позициям и подходящим резервам противника.
Закрепившись в населенном пункте, российские бойцы провели зачистку зданий и подвальных помещений.
"Освобождение Шестеровки позволяет расширить и углубить плацдарм на территории противника и создает условия для дальнейшего продвижения к правому берегу Северского Донца в направлении Рубежного", - указали в ведомстве.
Ранее бойцы группировки "Север" также установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Освобождение этого населенного пункта позволило расширить зону безопасности и взять под контроль важную дорогу.
На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу проинформировал, что Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов.
