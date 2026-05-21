https://crimea.ria.ru/20260521/chto-daet-rossiyskoy-armii-osvobozhdenie-shesterovki-na-kharkovschine-1156208688.html

Что дает российской армии освобождение Шестеровки на Харьковщине

Что дает российской армии освобождение Шестеровки на Харьковщине - РИА Новости Крым, 21.05.2026

Что дает российской армии освобождение Шестеровки на Харьковщине

Освобождение населенного пункта Шестеровка в Харьковской области расширяет и углубляет плацдарм на территории противника и создает условия для дальнейшего... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T15:23

2026-05-21T15:23

2026-05-21T15:23

новости сво

харьковская область

вооруженные силы россии

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156211131_12:0:1180:657_1920x0_80_0_0_88a3cb71456a6ee7dd45f98d9b1d31bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Освобождение населенного пункта Шестеровка в Харьковской области расширяет и углубляет плацдарм на территории противника и создает условия для дальнейшего продвижения российских войск к правому берегу реки Северский Донец. Об этом сообщает Минобороны РФ.В четверг Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка на Харьковщине.Перед началом штурма бойцы "Севера" подавили в небе вражеские дроны, а операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем и артиллерийские расчеты нанесли удары по огневым позициям и подходящим резервам противника.Закрепившись в населенном пункте, российские бойцы провели зачистку зданий и подвальных помещений.Ранее бойцы группировки "Север" также установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Освобождение этого населенного пункта позволило расширить зону безопасности и взять под контроль важную дорогу.На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу проинформировал, что Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ в Харьковской областиВ Кремле призвали Зеленского вывести войска из ДонбассаАрмия России выбила ВСУ из двух населенных пунктов под Харьковом

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф