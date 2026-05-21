Развожаев: число пострадавших при ЧП в школе Севастополя выросло до 10
11:15 21.05.2026 (обновлено: 11:23 21.05.2026)
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Число пострадавших при ЧП в школе Севастополя выросло до 10, в больницу накануне обратилась еще одна девушка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Десять подростков, пострадавших вчера при обрушении балкона в школе №13, остаются в больнице. Шестеро ребят — стабильны, у них травмы средней степени тяжести. Еще одна девушка сама приехала в больницу вчера вечером, она в удовлетворительном состоянии, под наблюдением врачей", - сообщил губернатор.
Еще трое ребят— одна девушка и двое парней — находятся в тяжелом состоянии.
"Одного из молодых людей вечером прооперировали, он в реанимации, в сознании, под наблюдением врачей. Второй юноша в крайне тяжелом состоянии, доктора борются за его жизнь. Всем пострадавшим врачи детского комплекса оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул Развожаев.
ЧП в школе №13
ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в СК России.
По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.
Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.
