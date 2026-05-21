Число пострадавших при ЧП в школе Севастополя выросло до 10

Число пострадавших при ЧП в школе Севастополя выросло до 10, в больницу накануне обратилась еще одна девушка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T11:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Число пострадавших при ЧП в школе Севастополя выросло до 10, в больницу накануне обратилась еще одна девушка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Еще трое ребят— одна девушка и двое парней — находятся в тяжелом состоянии. ЧП в школе №13ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в СК России.По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.Все новости по теме ЧП в школе - читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

