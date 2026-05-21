https://crimea.ria.ru/20260521/bolshaya-peremoga-na-kube-chto-zadumal-tramp-i-chem-mogut-otvetit-s-ostrova-1156186819.html

Большая "перемога" на Кубе: что задумал Трамп и чем могут ответить с острова

Большая "перемога" на Кубе: что задумал Трамп и чем могут ответить с острова - РИА Новости Крым, 21.05.2026

Большая "перемога" на Кубе: что задумал Трамп и чем могут ответить с острова

Президент США Дональд Трамп активизирует операцию по смене режима на Кубе по нескольким причинам, одна из которых – попытка поднять свой рейтинг за счет... РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T08:30

2026-05-21T08:30

2026-05-21T08:37

мнения

малек дудаков

сша

куба

дональд трамп

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/15/1155390182_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_94977e3d0ec0630957fad67a4e19d00f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп активизирует операцию по смене режима на Кубе по нескольким причинам, одна из которых – попытка поднять свой рейтинг за счет латиноамериканского электората в преддверии выборов. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По мнению Дудакова, новая волна суматохи Белого дома вокруг Кубы в попытке спровоцировать раскол элит на острове пока ни к чему не приводит, кроме угрозы того, что Куба в ответ может использовать дроны против военных баз США.Кубинская диаспора в США, по словам Дудакова, настроена "крайне ястребино в отношении своей исторической родины", и Трамп рассчитывает хоть как-то улучшить свое положение в преддверии выборов, получив голоса в свою пользу от этих избирателй. "Уровень поддержки Трампа среди латиноамериканцев упал до рекордно низких 25%", – заметил политолог.Для сравнения: 1,5 года назад на выборах за Трампа проголосовали 46% испаноязычных, и, к слову, это был максимальный показатель за всю историю для республиканцев.Однако по США продолжает бить инфляционный кризис, а американцы уже устали от зацикленности Трампа на внешнеполитической повестке, так что вряд ли кубинский вопрос ему поможет, добавил он."Гаване же нужно тянуть время до выборов в Конгресс и вероятной победы демократов, после чего Трампу станет точно не до Кубы", – подытожил эксперт.Ранее Дудаков отмечал, что кубинская диаспора отворачивается от Трампа, требуя как можно быстрее начать операцию по смене режима на острове. Тогда политолог высказал мнение, что операция по высадке на Кубе может привести к существенно большим потерям военных США, чем при попытке штурмовать иранский остров Харк.Ранее мнением о том, что США приготовили Кубе и как на это влияет авантюра Трампа в Иране, поделился доктор политических наук Андрей Манойло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с топливом на Кубе критическая – КремльХорошая мина при плохой игре: зачем США ослабляют санкции против РоссииБунт в Конгрессе: в кризисе в США обвиняют лично Трампа

сша

куба

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, малек дудаков, сша, куба, дональд трамп