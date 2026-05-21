Большая "перемога" на Кубе: что задумал Трамп и чем могут ответить с острова - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Большая "перемога" на Кубе: что задумал Трамп и чем могут ответить с острова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп активизирует операцию по смене режима на Кубе по нескольким причинам, одна из которых – попытка поднять свой рейтинг за счет латиноамериканского электората в преддверии выборов. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
По мнению Дудакова, новая волна суматохи Белого дома вокруг Кубы в попытке спровоцировать раскол элит на острове пока ни к чему не приводит, кроме угрозы того, что Куба в ответ может использовать дроны против военных баз США.
"Команда Трампа вновь старается проявить активность на карибском направлении... Одна из причин такой активности связана с необходимостью переключить внимание с провала в Иране. Но есть и более тривиальная задача – необходимость работы с кубинским электоратом в преддверии выборов" – пишет Дудаков в своем комментарии в МАКС.
Кубинская диаспора в США, по словам Дудакова, настроена "крайне ястребино в отношении своей исторической родины", и Трамп рассчитывает хоть как-то улучшить свое положение в преддверии выборов, получив голоса в свою пользу от этих избирателй. "Уровень поддержки Трампа среди латиноамериканцев упал до рекордно низких 25%", – заметил политолог.
Для сравнения: 1,5 года назад на выборах за Трампа проголосовали 46% испаноязычных, и, к слову, это был максимальный показатель за всю историю для республиканцев.

"Но с той поры Трамп растерял почти половину сторонников среди латиноамериканцев... Поэтому сейчас Трамп и надеется устроить большую "перемогу" на Кубе, лишь бы как-то укрепить позиции", – считает политолог.

Однако по США продолжает бить инфляционный кризис, а американцы уже устали от зацикленности Трампа на внешнеполитической повестке, так что вряд ли кубинский вопрос ему поможет, добавил он.
"Гаване же нужно тянуть время до выборов в Конгресс и вероятной победы демократов, после чего Трампу станет точно не до Кубы", – подытожил эксперт.
Ранее Дудаков отмечал, что кубинская диаспора отворачивается от Трампа, требуя как можно быстрее начать операцию по смене режима на острове. Тогда политолог высказал мнение, что операция по высадке на Кубе может привести к существенно большим потерям военных США, чем при попытке штурмовать иранский остров Харк.
Ранее мнением о том, что США приготовили Кубе и как на это влияет авантюра Трампа в Иране, поделился доктор политических наук Андрей Манойло.
