Армия России разбила центр подготовки специалистов по БПЛА на Украине
Вооруженные силы РФ нанесли удары по центру подготовки специалистов беспилотных систем на Украине. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T12:59
12:59 21.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удары по центру подготовки специалистов беспилотных систем на Украине. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных РФ нанесено поражение центру подготовки специалистов беспилотных систем", – говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки были поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, добавили в ведомстве.
Кроме того, нанесены удары по складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах.
