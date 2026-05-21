Какой сегодня праздник: 21 мая - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Какой сегодня праздник: 21 мая
Какой сегодня праздник: 21 мая
Во всем мире отмечают День культурного разнообразия и День чая, в России – День полярника и День Тихоокеанского флота. В 1979 году начались первые гастроли... РИА Новости Крым, 21.05.2026
праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история, культура, сергей шойгу
Какой сегодня праздник: 21 мая

Что празднуют в России и в мире 21 мая

00:00 21.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Во всем мире отмечают День культурного разнообразия и День чая, в России – День полярника и День Тихоокеанского флота. В 1979 году начались первые гастроли Элтона Джона в СССР. Еще 21 мая – день рождения у секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

Что празднуют в мире

В России отмечают День полярника. 21 мая 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании. Именно в этот день 87 лет назад начала работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции "Северный полюс".
День Тихоокеанского флота ВМФ России был учрежден в июле 1996 года. В этот день в 1731 году в Российской империи был образован Охотский военный порт, который был первым постоянно действующим военно-морским подразделением на Дальнем Востоке.
По инициативе Генассамблеи ООН с 2002 года весь мир отмечает День культурного разнообразия во имя диалога и развития. Праздник был учрежден для того, чтобы общество осознало ценность культурного разнообразия, а также для защиты свобод человека.
Еще в нашей стране в честь профессионального праздника сегодня чествуют работников БТИ, любители чая могут поздравлять друг друга с Днем этого ароматного напитка, остальным предлагается присоединится к празднованию Дня Розы или Дня музы и вдохновения.

Знаменательные события

В 1712 году Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.
Международная федерация футбола празднует свой день рождения: ФИФА образовали в 1904 году в Париже.
В 1928-м Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса. Кстати, в Китае мышонка называют Ми Лао Шу, в Испании – Эль Ратон Микки Маус, в Индонезии – Микки Микус, в Финлядии – Микки Хири, а Италии мышонка зовут Тополино.
В этот день в 1979 году начались первые советские гастроли поп-музыканта и композитора Элтона Джона. Он стал одним из первых звездных исполнителей Запада, выступивших в СССР.

Кто родился

В 1878 году родился Гленн Кертисс, который основал первую в США авиастроительную фирму и изобрел гидроплан.
В 1909 году родился банкир Ги де Ротшильд.
В 1924 году на свет появился русский писатель и сценарист Борис Васильев. По его сценариям сняли фильмы "А зори здесь тихие...", "Длинный день", Офицеры".
Космонавт Анатолий Левченко родился в 1941 году. В 1987 году, за год до смерти, он получил звание Героя Советского Союза.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отмечает 70-летие.
Еще 21 мая – дата рождения русского советского поэта, прозаика и переводчика Михаила Зенкевича, американского актера и кинорежиссера Роберта Монтгомери, кинорежиссера и сценариста, народного артиста РСФСР Глеба Панфилова. В этот день родились советская и грузинская актриса Софико Чиаурели, советский и российский режиссер, народный артист РФ Николай Досталь, народная артистка России Любовь Полищук.
 
