Какой сегодня праздник: 21 мая

Во всем мире отмечают День культурного разнообразия и День чая, в России – День полярника и День Тихоокеанского флота. В 1979 году начались первые гастроли...

2026-05-21T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Во всем мире отмечают День культурного разнообразия и День чая, в России – День полярника и День Тихоокеанского флота. В 1979 году начались первые гастроли Элтона Джона в СССР. Еще 21 мая – день рождения у секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.Что празднуют в миреВ России отмечают День полярника. 21 мая 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании. Именно в этот день 87 лет назад начала работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции "Северный полюс".День Тихоокеанского флота ВМФ России был учрежден в июле 1996 года. В этот день в 1731 году в Российской империи был образован Охотский военный порт, который был первым постоянно действующим военно-морским подразделением на Дальнем Востоке.По инициативе Генассамблеи ООН с 2002 года весь мир отмечает День культурного разнообразия во имя диалога и развития. Праздник был учрежден для того, чтобы общество осознало ценность культурного разнообразия, а также для защиты свобод человека.Еще в нашей стране в честь профессионального праздника сегодня чествуют работников БТИ, любители чая могут поздравлять друг друга с Днем этого ароматного напитка, остальным предлагается присоединится к празднованию Дня Розы или Дня музы и вдохновения.Знаменательные событияВ 1712 году Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.Международная федерация футбола празднует свой день рождения: ФИФА образовали в 1904 году в Париже.В 1928-м Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса. Кстати, в Китае мышонка называют Ми Лао Шу, в Испании – Эль Ратон Микки Маус, в Индонезии – Микки Микус, в Финлядии – Микки Хири, а Италии мышонка зовут Тополино.В этот день в 1979 году начались первые советские гастроли поп-музыканта и композитора Элтона Джона. Он стал одним из первых звездных исполнителей Запада, выступивших в СССР.Кто родилсяВ 1878 году родился Гленн Кертисс, который основал первую в США авиастроительную фирму и изобрел гидроплан.В 1909 году родился банкир Ги де Ротшильд.В 1924 году на свет появился русский писатель и сценарист Борис Васильев. По его сценариям сняли фильмы "А зори здесь тихие...", "Длинный день", Офицеры".Космонавт Анатолий Левченко родился в 1941 году. В 1987 году, за год до смерти, он получил звание Героя Советского Союза.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отмечает 70-летие.Еще 21 мая – дата рождения русского советского поэта, прозаика и переводчика Михаила Зенкевича, американского актера и кинорежиссера Роберта Монтгомери, кинорежиссера и сценариста, народного артиста РСФСР Глеба Панфилова. В этот день родились советская и грузинская актриса Софико Чиаурели, советский и российский режиссер, народный артист РФ Николай Досталь, народная артистка России Любовь Полищук.

