16 детей заболели в башкирском лагере – проводится расследование
Управление Роспотребнадзора по Башкортостану проводит эпидемиологическое расследование в лагере, где заболели 16 детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T15:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Управление Роспотребнадзора по Башкортостану проводит эпидемиологическое расследование в лагере, где заболели 16 детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Эпидемиологи совместно с медицинскими работниками осмотрели отдыхающих и выявили 16 заболевших детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Остальные дети находятся под медицинским наблюдением.Специалисты проводят лабораторные исследования проб биологических материалов от заболевших и персонала, а также пробы пищевой продукции, сырья и смывов. Проведена проверка санитарного состояния объекта.Как отметили в Роспотребнадзоре, угрозы распространения инфекции нет.Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, предварительно у детей выявили гастроэнтерит - воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника.
В Башкирии в лагере заболели шестнадцать детей – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Управление Роспотребнадзора по Башкортостану проводит эпидемиологическое расследование в лагере, где заболели 16 детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Специалисты Управления Роспотребнадзора выехали в лагерь "Уральские Зори" в Абзелиловском районе для проведения санитарно-эпидемиологического расследования. Поводом послужило групповое заболевание детей", - говорится в сообщении.
Эпидемиологи совместно с медицинскими работниками осмотрели отдыхающих и выявили 16 заболевших детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Остальные дети находятся под медицинским наблюдением.
Специалисты проводят лабораторные исследования проб биологических материалов от заболевших и персонала, а также пробы пищевой продукции, сырья и смывов. Проведена проверка санитарного состояния объекта.
Как отметили в Роспотребнадзоре, угрозы распространения инфекции нет.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, предварительно у детей выявили гастроэнтерит - воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.