121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 21.05.2026
121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Каспийского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Калмыкия и над акваторией Каспийского моря, перечислили в российском военном ведомстве.
07:43 21.05.2026 (обновлено: 08:03 21.05.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Каспийского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 20:00 мск 20 мая до 7:00 мск 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Калмыкия и над акваторией Каспийского моря, перечислили в российском военном ведомстве.
