10-летний мальчик на самокате попал под колеса иномарки в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Ситуация на дорогах Крыма
10-летний мальчик на самокате попал под колеса иномарки в Севастополе
10-летний мальчик на самокате попал под колеса иномарки в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе 10-летний мальчик ехал на самокате по дороге и попал под машину. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, это произошло в четверг в 19:36 на Парниковой улице. Ребенок на самокате выехал на дорогу и врезался в Hyundai под управлением 36-летнего водителя.В настоящее время госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства случившегося. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, ход проверки и принятие процессуального решения взяты на контроль надзорного ведомства.
22:33 21.05.2026
 
© Полиция СевастополяИномарка сбила 10-летнего ребенка на самокате в Севастополе
Иномарка сбила 10-летнего ребенка на самокате в Севастополе
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе 10-летний мальчик ехал на самокате по дороге и попал под машину. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, это произошло в четверг в 19:36 на Парниковой улице. Ребенок на самокате выехал на дорогу и врезался в Hyundai под управлением 36-летнего водителя.
"В результате ДТП ребенок получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Признаков опьянения у водителя не установлено", – сказано в сообщении.
В настоящее время госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства случившегося. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, ход проверки и принятие процессуального решения взяты на контроль надзорного ведомства.
