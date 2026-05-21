1 млрд предполагаемого ущерба: в Челябинской области накрыли ОПГ - РИА Новости Крым, 21.05.2026

2026-05-21T09:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Челябинской области правоохранители пресекли деятельность криминальной организации, которая, вовлекая инвалидов в противоправную деятельность, проводила махинации со средствами реабилитации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она уточнила, что на данный момент установленная сумма ущерба составляет более 60 млн рублей.По данным правоохранителей, в состав криминальной организации входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Они искали людей с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность. Злоумышленники изготавливали фиктивные первичные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации.В Москве спецслужбы пресекли деятельность организованной группы, которая создала четыре тысячи фиктивных юридических лиц и продавала фальшивые счета-фактуры.

