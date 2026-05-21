1 млрд предполагаемого ущерба: в Челябинской области накрыли ОПГ

ОПГ из Челябинской области подозревают в хищении 1 млрд рублей на соцвыплатах инвалидам
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Челябинской области правоохранители пресекли деятельность криминальной организации, которая, вовлекая инвалидов в противоправную деятельность, проводила махинации со средствами реабилитации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"1 млрд рублей предполагаемого ущерба, 55 подозреваемых и обвиняемых, 30 возбужденных уголовных дел. Таковы цифры, связанные с преступным сообществом, деятельность которого пресекли мои коллеги из Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области", - написала в МАКС Ирина Волк.
Она уточнила, что на данный момент установленная сумма ущерба составляет более 60 млн рублей.
По данным правоохранителей, в состав криминальной организации входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Они искали людей с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность. Злоумышленники изготавливали фиктивные первичные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации.
"Эти документы предоставлялись в структурные подразделения региональных отделений Социального фонда России для получения компенсационных выплат. Полученные деньги передавались организаторам и координаторам противоправной деятельности для последующего распределения между соучастниками", - рассказала Ирина Волк.
В Москве спецслужбы пресекли деятельность организованной группы, которая создала четыре тысячи фиктивных юридических лиц и продавала фальшивые счета-фактуры.
