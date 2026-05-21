Рейтинг@Mail.ru
1 млрд предполагаемого ущерба: в Челябинской области накрыли ОПГ - РИА Новости Крым, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260521/1-mlrd-predpolagaemogo-uscherba-v-chelyabinskoy-oblasti-nakryli-opg-1156189804.html
1 млрд предполагаемого ущерба: в Челябинской области накрыли ОПГ
1 млрд предполагаемого ущерба: в Челябинской области накрыли ОПГ - РИА Новости Крым, 21.05.2026
1 млрд предполагаемого ущерба: в Челябинской области накрыли ОПГ
В Челябинской области правоохранители пресекли деятельность криминальной организации, которая, вовлекая инвалидов в противоправную деятельность, проводила... РИА Новости Крым, 21.05.2026
2026-05-21T09:32
2026-05-21T09:32
челябинская область
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
мошенничество
хищение
закон и право
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/25/1117822505_0:134:2959:1798_1920x0_80_0_0_12e9d284f55311218cdd429bf19f87c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Челябинской области правоохранители пресекли деятельность криминальной организации, которая, вовлекая инвалидов в противоправную деятельность, проводила махинации со средствами реабилитации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она уточнила, что на данный момент установленная сумма ущерба составляет более 60 млн рублей.По данным правоохранителей, в состав криминальной организации входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Они искали людей с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность. Злоумышленники изготавливали фиктивные первичные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации.В Москве спецслужбы пресекли деятельность организованной группы, которая создала четыре тысячи фиктивных юридических лиц и продавала фальшивые счета-фактуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Любовь" за деньги и звонки "ФСБ": как обманывают жителей СевастополяБлаготворительные фонды обязали подтверждать свои соцсети на госуслугахАфера на 14 млн: на Кубани подрядчик обманул Фонд капремонта
челябинская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/25/1117822505_192:0:2768:1932_1920x0_80_0_0_933f7f523321c4ffaa5dac274b5cbd83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
челябинская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, мошенничество, хищение, закон и право, новости
1 млрд предполагаемого ущерба: в Челябинской области накрыли ОПГ

ОПГ из Челябинской области подозревают в хищении 1 млрд рублей на соцвыплатах инвалидам

09:32 21.05.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосковская печатная фабрика Гознака
Московская печатная фабрика Гознака - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Челябинской области правоохранители пресекли деятельность криминальной организации, которая, вовлекая инвалидов в противоправную деятельность, проводила махинации со средствами реабилитации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"1 млрд рублей предполагаемого ущерба, 55 подозреваемых и обвиняемых, 30 возбужденных уголовных дел. Таковы цифры, связанные с преступным сообществом, деятельность которого пресекли мои коллеги из Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области", - написала в МАКС Ирина Волк.
Она уточнила, что на данный момент установленная сумма ущерба составляет более 60 млн рублей.
По данным правоохранителей, в состав криминальной организации входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Они искали людей с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность. Злоумышленники изготавливали фиктивные первичные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации.

"Эти документы предоставлялись в структурные подразделения региональных отделений Социального фонда России для получения компенсационных выплат. Полученные деньги передавались организаторам и координаторам противоправной деятельности для последующего распределения между соучастниками", - рассказала Ирина Волк.

В Москве спецслужбы пресекли деятельность организованной группы, которая создала четыре тысячи фиктивных юридических лиц и продавала фальшивые счета-фактуры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Любовь" за деньги и звонки "ФСБ": как обманывают жителей Севастополя
Благотворительные фонды обязали подтверждать свои соцсети на госуслугах
Афера на 14 млн: на Кубани подрядчик обманул Фонд капремонта
 
Челябинская областьМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкМошенничествоХищениеЗакон и правоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Зеленский в своем цинизме превзошел даже путчистов 2014 года – Захарова
11:15Число пострадавших при ЧП в школе Севастополя выросло до 10
11:04ВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителей
10:55Три школьника получили ожоги из-за взрыва петарды в школе
10:47Крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
10:35В Севастополе ссора пьяной пары закончилась поножовщиной
10:20Россия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки
10:13Экс-генсек НАТО предрек альянсу гибель
10:05На Кубани клонированная корова впервые принесла потомство
09:45Тайные покупатели проверяют рестораны и кафе Крыма
09:321 млрд предполагаемого ущерба: в Челябинской области накрыли ОПГ
09:25Город Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУ
09:11Ученые создали новое лекарство от рака груди
08:57В Лобне взорвался газ в многоэтажном доме – есть погибшие и пострадавшие
08:30Большая "перемога" на Кубе: что задумал Трамп и чем могут ответить с острова
08:11В Феодосии загорелся жилой дом
07:52ВСУ ударили по Сызрани – погибли и ранены люди
07:43121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
07:27Дальнобойный террор: Зеленский пытается сорвать выборы в России – мнение
07:11Крымский мост: оперативная обстановка
Лента новостейМолния