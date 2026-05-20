Жестокое убийство женщины в Москве: задержан один из соучастников
Один из подозреваемых в убийстве женщины в Москве задержан. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Один из подозреваемых в убийстве женщины в Москве задержан. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета РФ.Тело женщины с множественными ножевыми ранениями было обнаружено накануне в диване в одной из квартир на улице Люблинской. Отмечается, что 18 мая в правоохранительные органы обратилась сестра погибшей с заявлением об исчезновении родственницы. Она сообщила, что уже более 10 дней не может с ней связаться. По результатам комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что телесные повреждения потерпевшей нанес ее сосед по квартире - иностранец 1996 года рождения, который после произошедшего выехал за пределы России. Ему заочно предъявлено обвинение.В ближайшее время следствие готовится предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об аресте.
москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, происшествия, новости, уголовный кодекс
В Москве задержан один из подозреваемых в убийстве женщины
18:36 20.05.2026 (обновлено: 18:38 20.05.2026)