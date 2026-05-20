https://crimea.ria.ru/20260520/vtb-zapustil-oplatu-po-qr-kodu-v-kitae-1156178300.html

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае - РИА Новости Крым, 20.05.2026

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае

Розничные клиенты ВТБ теперь могут расплачиваться за товары и услуги в Китае по QR-коду, списание происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани,... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T17:41

2026-05-20T17:41

2026-05-20T17:41

втб

банк россии

финансы

китай

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155997054_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_1f18c85b5f2b9553b67f6229fde526a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Розничные клиенты ВТБ теперь могут расплачиваться за товары и услуги в Китае по QR-коду, списание происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани, сообщает пресс-служба банка.Для того, чтобы оплатить покупку, достаточно навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале торговой точки. Списание происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по курсу банка. Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 70 тысяч рублей."В Китае QR-код давно вытеснил наличные: более 90% населения расплачиваются им ежедневно. Для российских туристов местные системы сложны для подключения, поэтому мы предлагаем им простой и привычный сервис оплаты по QR-коду через мобильное приложение "ВТБ Онлайн". Это безопасно, быстро и без комиссии", - отметила первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова.Ранее банк уже запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. До конца года банк расширит географию сервиса до 10 стран. Клиенты банка также могут отправлять средства более чем в 150 стран мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк россии, финансы, китай