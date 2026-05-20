ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае
2026-05-20T17:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Розничные клиенты ВТБ теперь могут расплачиваться за товары и услуги в Китае по QR-коду, списание происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае. Розничные клиенты ВТБ могут расплачиваться за товары и услуги в Китае по QR-коду через "ВТБ Онлайн". Сервис доступен по всей стране в десятках миллионов торговых точек как в крупных, так и малых городах", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы оплатить покупку, достаточно навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале торговой точки. Списание происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по курсу банка. Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 70 тысяч рублей.
"В Китае QR-код давно вытеснил наличные: более 90% населения расплачиваются им ежедневно. Для российских туристов местные системы сложны для подключения, поэтому мы предлагаем им простой и привычный сервис оплаты по QR-коду через мобильное приложение "ВТБ Онлайн". Это безопасно, быстро и без комиссии", - отметила первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
Ранее банк уже запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. До конца года банк расширит географию сервиса до 10 стран. Клиенты банка также могут отправлять средства более чем в 150 стран мира.
