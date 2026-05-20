ВС РФ отработали приведение ядерных сил в высшую степень боеготовности
2026-05-20T09:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. ВС РФ отработали на учениях ядерных сил приведение соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности. Обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад", - говорится в сообщении.
Личный состав ракетных соединений выполняет учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Также отрабатывается снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков.
Всего в учениях участвуют более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения.
Также в ходе учения отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь, отметили в Минобороны.
19-21 мая ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
в условиях угрозы агрессии, сообщалось ранее.
В Белоруссии во взаимодействии с российской стороной также начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия.
В Минобороны страны подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.
