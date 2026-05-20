ВС РФ отработали приведение ядерных сил в высшую степень боеготовности

ВС РФ отработали на учениях ядерных сил приведение соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T09:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. ВС РФ отработали на учениях ядерных сил приведение соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности. Об этом сообщили в Минобороны России.Личный состав ракетных соединений выполняет учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Также отрабатывается снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Всего в учениях участвуют более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения. Также в ходе учения отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь, отметили в Минобороны.19-21 мая ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщалось ранее.В Белоруссии во взаимодействии с российской стороной также начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия. В Минобороны страны подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вооруженные силы России проведут пуски баллистических и крылатых ракет В мире нет аналогов "Сармата": в МИД предостерегли горячие головы на ЗападеПутин заявил о создании неуязвимых ракетных комплексов

