https://crimea.ria.ru/20260520/volya-k-zhizni-khrestomatiynaya-sudba-alekseya-mareseva-1155981171.html

Воля к жизни: хрестоматийная судьба Алексея Маресьева

Воля к жизни: хрестоматийная судьба Алексея Маресьева - РИА Новости Крым, 20.05.2026

Воля к жизни: хрестоматийная судьба Алексея Маресьева

Таких летчиков на самом деле было много: летчики без рук и ног служили не только в Красной и советской армиях, но еще и при царе. И каждая из фамилий – Юрий... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T17:05

2026-05-20T17:05

2026-05-20T17:05

алексей маресьев

герои россии

великая отечественная война

россия

фашизм

история

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155978981_0:7:1811:1026_1920x0_80_0_0_a2761ec95e299add09d35560b7173058.jpg

Таких летчиков на самом деле было много: летчики без рук и ног служили не только в Красной и советской армиях, но еще и при царе. И каждая из фамилий – Юрий Гильшер, Георгий Кузмин, Александр Грисенко, Валерий Бурков, Захар Сорокин и другие – это грандиозный путь преодоления себя. Но самым известным, благодаря книге Бориса Полевого, обязательной к чтению школьниками, стал Алексей Маресьев. Сегодня Герою СССР, который на своем примере показал, что сила воли человека творит чудеса, исполнилось бы 110 лет.Маресьев стал идеальным героем советской пропаганды. Во-первых, у него было идеологически правильное происхождение: он родился на хуторе около городишка Камышин, отец его умер от ран, полученных на Первой мировой, а мать работала уборщицей и одна поднимала троих детей. После восьми классов школы Алексей окончил фабрично-заводское училище и работал на заводе. А дальше никакой пропаганды – сплошная сила воли и стремление идти к цели любыми путями.Небо манило Лешу с детства, когда в первый раз увидел самолет в небе над Волгой. Алексей рос болезненным мальчиком – сказывалась тяжелая малярия, которую он перенес в раннем возрасте, все отрочество и юность его мучил ревматизм. Маресьев дважды подавал документы в летное училище, но ему дважды отказывали по состоянию здоровья. И все же вода точит камень: он смог заочно поступить на рабочий факультет Московского авиационного института, и учился там, совмещая учебу с работой.В 1934 году Маресьева направили за 8 300 километров от родных мест - на строительство авиазавода в Комсомольск-на-Амуре. Ехать Алексей не хотел категорически, но на медкомиссии врач убедила его, что ревматические приступы могут пропасть при смене климата. Так и случилось.И тут целеустремленный Маресьев совмещал тяжелую работу с учебой: вступил в местный аэроклуб.Как имеющий отношение к авиации, срочную службу в армии он проходил в должности авиатехника на Сахалине. В армии и сбылась его мечта о полетах: в 1939 году он был зачислен в Читинскую школу военных пилотов. Уже через год Маресьев – младший лейтенант в Батайске. Здесь же его застигла война.Высокая цельСвой первый боевой вылет на истребителе Маресьев совершил под Кривым Рогом. Сразу два фашистских транспортника он сбил 4 апреля, а 5 апреля 1942 года в ходе вылета по прикрытию бомбардировщиков в районе Демянского котла, на Новгородщине, где Красная Армия окружила почти 100-тысячную группировку немецких войск, самолет Маресьева был подбит. Летчик дотянул машину до нашей территории, попытался совершить экстренную посадку и упал в лес.Упав с высоты 30 метров, с раздробленными ступнями, Маресьев 18 суток ползком преодолевал 12 километров к людям - через леса, мокрый и подмерзший снег, болота, ориентируясь по солнцу. Питался подножным кормом."Когда самолет подбили, а раненый отец оказался в лесу, его едва не убил медведь. Отец потерял после падения сознание, а когда очнулся, рядом с ним был шатун. Отец еще долго не мог справиться с застежкой на комбинезоне, чтобы достать пистолет. Но смог и выпустил в него всю обойму", - рассказывал сын Маресьева Виктор о подвиге отца.Двое деревенских мальчишек обнаружили уже почти лишившегося сознания летчика и позвали на помощь взрослых. Колхозники ухаживали за раненым несколько дней, но врача в деревне не было. Если бы не случай, Маресьев погиб бы от сепсиса, но в первых числах мая рядом с деревней приземлился самолет, Маресьева отправили в Москву, в госпиталь.Довезли Маресьева еле живым. В интервью одному из изданий его сын Виктор рассказал: отца с гангреной, с заражением крови уже везли в морг на каталке, когда мимо случайно шел выдающийся хирург, профессор Николай Теребинский. Именно он и обнаружил у лейтенанта признаки жизни и спас героя, но ноги Маресьеву пришлось отнять до середины голени.В 1942 году лейтенанта отправили в Куйбышев, в специализированный госпиталь для больных с ампутированными конечностями. Здесь ему выдали протезы — грубые и тяжелые, доставлявшие сильную боль при ходьбе. Казалось, что о небе можно забыть навсегда. Но Алексей был упорным: перед ним была высокая цель, на пути к которой он не видел препятствий: летать. Встав на искусственные ноги, Маресьев не только хотел уметь снова хорошо ходить, но и танцевать, и бить фашиста в воздухе.Виктор Маресьев говорил журналистам, что сначала его отца, летчика на протезах, не хотели брать ни в какой полк, несмотря на все его уговоры и заверения:"Ему помог Александр Михайлович Числов, он тогда был капитаном эскадрильи. Дядя Саша вошел в положение и стал просить своего командира, чтобы отца взяли. Несколько раз просил, все время отказывали. А потом командиру надоело, и он сказал: "Хочешь тут с инвалидом возиться? Пиши расписку. Если с ним что-то случится, пойдешь под трибунал!" И дядя Саша написал"."Добивается в воздушных боях отличных успехов…"Более пяти месяцев инвалид Маресьев учился летать и управлять самолетом, летал вместе с Числовым. В июне 1943 г., после успешной сдачи зачета, старший лейтенант Маресьев снова встал в боевой строй и был направлен в 63-й гвардейский истребительный авиационный полк на Брянский фронт – как раз к Курской битве.Сначала Маресьеву разрешали подниматься в воздух лишь для прикрытия наших самолетов при посадке от внезапной атаки люфтваффе. Но и здесь Маресьев был настойчивым: он просился в настоящий бой. 6 июля 1943 г. он сбил немецкий "мессер". А потом была еще одна поверженная воздушная машина фашистов, и еще одна…24 августа 1943 года за сбитие трех немецких истребителей и спасение жизни двух летчиков старший лейтенант Алексей Петрович Маресьев был удостоен звания Героя Советского Союза. В представлении Маресьева к высокой награде командир полка написал: Маресьев стал известным по всей 15-й воздушной армии, в полк зачастили военные корреспонденты. Портрет Маресьева благодаря их стараниям, появился на обложке популярного журнала "Огонек". Среди военных журналистов, беседовавших с Маресьевым, был и корреспондент "Правды" Борис Полевой – автор в том числе статьи о подвиге 83-летнего крестьянина Матвея Кузмина, повторившего подо Псковом подвиг Ивана Сусанина, по которой не так давно сняли художественный фильм.Спустя несколько лет, уже после Победы, статья о Маресьеве "выросла" в повесть, написанную всего за 19 дней – "Повесть о настоящем человеке". За этот литературный труд Полевой был отмечен Сталинской премией второй степени, а повесть впоследствии вошла в списки школьной литературы, обязательной к прочтению."Полевых на всех не нашлось"По словам Полевого, к повести его подтолкнуло признание Германа Геринга во время Нюрнбергского процесса:"Наша разведка неплохо работала, и мы знали приблизительно численность Красной Армии, количество танков, авиации, знали мощь русских военных заводов. Сопоставляя силы, мы были уверены в победе. Но мы не знали советских русских. Человек Востока всегда был загадкой для Запада. Наполеон совершил ошибку. Мы ее повторили. Это не преступление, это — рок".Летом 1946 года "Повесть о настоящем человеке" напечатали в журнале "Октябрь". Через два года на советские экраны выходит одноименный фильм, главную роль в котором исполнил Павел Кадочников. Чтобы лучше войти в образ, актер отказался от услуг дублеров и течение четырех месяцев ходил на настоящих протезах и ползал в снегу в лютый мороз.Картина, как и повесть, имела огромный успех. Книга более восьмидесяти раз издавалась на русском языке и 49 — на языках народов СССР, десятки раз – за рубежом.Алексей Петрович, который в 1946 году вышел в отставку в звании майора, отнесся к обрушившейся на него славе философски. Изменение своей фамилии он объяснял в шуточной форме: "Полевой подстраховался. А вдруг бы я запил, начал хулиганить? Тогда книжку бы запретили".Кстати, книгу Маресьев не читал, а фильм посмотрел один раз – на премьере: он очень не любил вспоминать свое военное прошлое. И даже в места своего подвига приезжать не хотел и никогда там больше не был.Кстати, по словам Виктора Маресьева, на главную роль в картине режиссер Александр Столпер предлагал и самого Маресьева, но тот отказался: считал, что актеру актерское, а летчику - летчиково.Книга правдива, за исключением маленьких деталей. Например, девушки Оли, описанной Полевым, у Маресьева не было. А была Галя, с которой он познакомился в управлении вузов ВВС.Испытания, пройденные с мужествомВсего за время войны Маресьев совершил восемьдесят шесть боевых вылетов, сбил десять самолетов врага, из которых семь – после ранения. В июле 1946 года Маресьев был уволен в запас в звании майора. Но и "на гражданке" он постоянно поддерживал себя в отличной физической форме, катался на лыжах, коньках, велосипеде, занимался плаванием, переплывал Волгу.Алексей Маресьев считал, что человеку, чтобы стать настоящим, нужны смелость, мужество, сила воли, упорство, умение преодолевать трудности. Он стал настоящим примером для молодежи, одним из тех, кто представлял страну - был участником Первого Всемирного конгресса сторонников мира в Париже, участвовал в церемонии первого зажжения Вечного огня у Могилы неизвестного солдата, в 1989-1991 годах был избран народным депутатом СССР, регулярно встречался со школьниками и студентами.И всю жизнь занимался ветеранским движением, помогал фронтовикам. В комитете ветеранов войны проработал 45 лет, но никогда не просил за себя и не принимал подарков ни от друзей, ни от родных, и не считал себя ни героем, ни легендой. И продолжал стойко выдерживать очередное жизненное испытание: пытался вылечить младшего сына, тяжело болевшего эпилепсией."У него в восьмидесятых годах черно-белый телевизор стоял. Предлагали новый купить, так ни в какую! Приезжала где-то в 80-е годы в Москву делегация испанских авиаторов. И среди них был член королевской семьи. Они хотели подарить ему виллу в Испании, а он махал руками и говорил: "Зачем?! Я ведь дальше Кисловодска не бываю". Потом шведскую кровать я хотел подарить. А он: "Я тебя с третьего этажа спущу с этой кроватью!". Спал на кушетке небольшой. Переворачивался, падал на пол, но принципу не изменял. Так и умер на ней", - говорил его сын.Сердце героя остановилось 18 мая 2001 года, за час до того, как в Театре Российской армии должен был состояться торжественный вечер по случаю его 85-летия. За час до начала Алексея Петровича ударил инфаркт. Торжественный вечер начался с минуты молчания.Легендарного летчика, почетного гражданина пяти российских городов похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. А через год при поддержке правительства российской столицы была учреждена международная премия имени Маресьева под говорящим названием - "За волю к жизни". К жизни, которая множество раз подкидывала Маресьеву испытания, с честью и мужеством пройденные до конца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уговаривали, обещали, но не сломили: как погиб генерал КарбышевВ бой идут одни старики: в Симферополе жил прототип героя фильма БыковаПобедитель "штопора": как великий летчик открывал небо

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей маресьев, герои россии, великая отечественная война, россия, фашизм, история, общество