В Следкоме назвали предварительную причину ЧП в школе Севастополя - РИА Новости Крым, 20.05.2026

Нарушения при выполнении капитального ремонта школы №13 в Каче могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T17:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Нарушения при выполнении капитального ремонта школы №13 в Каче могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Следствие установило, что капремонт школы был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.После ЧП возбуждены уголовные дела по фактам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ и халатности должностных лиц."Также в ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц учреждения и лиц, ответственных за эксплуатацию здания, на предмет халатности, выразившейся в ненадлежащем контроле за состоянием здания образовательного учреждения и его конструктивных элементов, а также в необеспечении безопасности учеников", - добавили в ведомстве.Сейчас следователи ведут допрос широкого круга лиц, в том числе несовершеннолетних, их законных представителей, работников школы и причастных к ремонту объекта. Назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы, изучается документация по проведению ремонтных работ.ЧП в школе №13ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. По последним данным, пострадали девять подростков. Все они - выпускники школы. На месте работают правоохранители. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту случившегося.Двое пострадавших при обрушении школьного балкона в Севастополе находятся в реанимации, еще один ребенок прооперирован, остальные – в обычных палатах, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

