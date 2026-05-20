В Следкоме назвали предварительную причину ЧП в школе Севастополя
Нарушения при выполнении капитального ремонта школы №13 в Каче могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 20.05.2026
Предварительной причиной обрушения балкона в школе Севастополя стали нарушения при ремонте

17:34 20.05.2026 (обновлено: 17:52 20.05.2026)
 
© Telegram Михаил Развожаев
Обстановка на месте ЧП в севастопольской школе №13 (п. Кача), где обрушился балкон и пострадали дети
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Нарушения при выполнении капитального ремонта школы №13 в Каче могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
Следствие установило, что капремонт школы был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.
"Вместе с тем сегодня, спустя ровно год после завершения ремонтных работ, в результате допущенных подрядчиком нарушений произошло обрушение конструкции балкона второго этажа школы. Находившиеся на балконе ученики 11-го класса в возрасте 16–17 лет получили различные травмы", - уточнили в СК.
После ЧП возбуждены уголовные дела по фактам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ и халатности должностных лиц.
"Также в ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц учреждения и лиц, ответственных за эксплуатацию здания, на предмет халатности, выразившейся в ненадлежащем контроле за состоянием здания образовательного учреждения и его конструктивных элементов, а также в необеспечении безопасности учеников", - добавили в ведомстве.
Сейчас следователи ведут допрос широкого круга лиц, в том числе несовершеннолетних, их законных представителей, работников школы и причастных к ремонту объекта. Назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы, изучается документация по проведению ремонтных работ.

ЧП в школе №13

ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. По последним данным, пострадали девять подростков. Все они - выпускники школы. На месте работают правоохранители. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту случившегося.
Двое пострадавших при обрушении школьного балкона в Севастополе находятся в реанимации, еще один ребенок прооперирован, остальные – в обычных палатах, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.
Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.
