В Симферополе продлили перекрытие нескольких улиц на три недели

В связи с ремонтными работами по улице Красноармейской в Симферополе опубликована схема объезда данного участка, срок работ продлен на три недели. Об этом... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T19:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В связи с ремонтными работами по улице Красноармейской в Симферополе опубликована схема объезда данного участка, срок работ продлен на три недели. Об этом сообщили в администрации города.Актуальные схемы объезда:По маршруту № 8С 21 мая по 22 мая 2026 года в двух направлениях:Ленина — Студенческая — Пограничников — Крымская — Нижнегоспитальная — Чехова...Прямое направление С 23 мая 2026 года: ...Ленина — Фабричный спуск — Красноармейская (сквер) — Фабричный спуск — Студенческая — Пограничников — Крымская — Нижнегоспитальная — Чехова...Обратное направление: ...Чехова — Нижнегоспитальная — Студенческая — Фабричный спуск — Красноармейская (сквер) — Фабричный спуск — Ленина...По маршруту № 12 А-Б:С 21 мая по 22 мая 2026 12 А ...Красноармейская — Крымская — Студенческая — Ленина... (конечная на Студенческая - 8 Марта)12 Б Ленина — Студенческая — Крымская — Красноармейская. (конечная на Студенческая - 8 Марта)С 23 мая 2026 года 12 А ...Красноармейская — Крымская — Студенческая — Фабричный спуск — Красноармейская (сквер) — Фабричный спуск — Ленина...(конечная на Красноармейская (сквер).12 Б ...Ленина — Фабричный спуск — Красноармейская (сквер) — Фабричный спуск — Студенческая — Крымская — Красноармейская... (конечная на Красноармейская (сквер).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

