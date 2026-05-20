В Симферополе продлили перекрытие нескольких улиц на три недели - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
В Симферополе продлили перекрытие нескольких улиц на три недели
19:49 20.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В связи с ремонтными работами по улице Красноармейской в Симферополе опубликована схема объезда данного участка, срок работ продлен на три недели. Об этом сообщили в администрации города.
"В связи с необходимостью выполнения дополнительных технических присоединений абонентов по ул. Красноармейская к централизованной системе водоотведения срок выполнения восстановительных работ дорожного покрытия продлен ориентировочно на три недели", - сообщили в администрации столицы Крыма.
Актуальные схемы объезда:
По маршруту № 8
С 21 мая по 22 мая 2026 года в двух направлениях:
Ленина — Студенческая — Пограничников — Крымская — Нижнегоспитальная — Чехова...
Прямое направление С 23 мая 2026 года: ...Ленина — Фабричный спуск — Красноармейская (сквер) — Фабричный спуск — Студенческая — Пограничников — Крымская — Нижнегоспитальная — Чехова...
Обратное направление: ...Чехова — Нижнегоспитальная — Студенческая — Фабричный спуск — Красноармейская (сквер) — Фабричный спуск — Ленина...
По маршруту № 12 А-Б:
С 21 мая по 22 мая 2026 12 А ...Красноармейская — Крымская — Студенческая — Ленина... (конечная на Студенческая - 8 Марта)
12 Б Ленина — Студенческая — Крымская — Красноармейская. (конечная на Студенческая - 8 Марта)
С 23 мая 2026 года 12 А ...Красноармейская — Крымская — Студенческая — Фабричный спуск — Красноармейская (сквер) — Фабричный спуск — Ленина...(конечная на Красноармейская (сквер).
12 Б ...Ленина — Фабричный спуск — Красноармейская (сквер) — Фабричный спуск — Студенческая — Крымская — Красноармейская... (конечная на Красноармейская (сквер).
